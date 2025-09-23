दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने संन्यास से लिया यू-टर्न, फिर से खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने संन्यास से लिया यू-टर्न, फिर से खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट

दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने वाइट बॉल क्रिकेट से संन्यास के अपने फैसले को वापस ले लिया है. हालांकि, वह टेस्ट से रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहे हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 23 Sep 2025 06:24 PM (IST)
32 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने वनडे और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास का फैसला वापस ले लिया है. डिकॉक ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद ODI से और 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था. हालांकि, अब उन्होंने अपने संन्यास के फैसले पर यू-टर्न ले लिया है. डिकॉक एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका के लिए वनडे और टी20 इंटरनेशनल खेलते दिखेंगे. हालांकि, वह टेस्ट से रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहे हैं. 

डिकॉक ने वाइट बॉल फॉर्मेट में अपना पिछला मैच 2024 में बारबाडोस में टी20 विश्व कप में खेला था. इस बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने 2023 विश्व कप के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, जिसके बाद तत्कालीन कोच रॉब वाल्टर ने उन्हें टी20 टीम में शामिल नहीं किया था, क्योंकि वह उनकी लंबी अवधि की योजनाओं के बारे में निश्चित नहीं थे. 

अब क्विंटन डिकॉक को दक्षिण अफ्रीका की टी20 और वनडे टीम में शामिल कर लिया गया है. दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान मुख्य कोच शकुरी कॉनराड ने इस खिलाड़ी से चर्चा करने के बाद उन्हें सीमित ओवरों की दोनों टीमों में शामिल किया है. 

कॉनराड ने कहा, "डिकॉक का सीमित ओवरों की क्रिकेट के लिए लौटना हमारे लिए मनोबल बढ़ाने वाला है. हमने पिछले महीने जब उनके भविष्य के बारे में बात की थी तो यह साफ था कि उनमें अब भी देश के प्रतिनिधित्व करने की मजबूत इच्छा है. हर कोई जानता है कि वह टीम में क्या गुणवत्ता लाते हैं और उनका वापस आना टीम के लिए फायदेमंद ही होगा."

डिकॉक ने अब तक 155 वनडे मैचों में 45.74 की औसत और 96.64 के स्ट्राइक रेट से 6770 रन बनाए हैं. डिकॉक को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम में चुना गया है. वहीं वह टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भी दक्षिण अफ्रीकी टीम में सेलेक्ट हुए हैं. 92 टी20 इंटरनेशनल मैचों में उनके नाम 2584 रन हैं. 

टी20 इंटरनेशनल टीम- डेविड मिलर (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्जी, क्विंटन डिकॉक, डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, एंडिले सिमलेन, लिजाद विलियम्स.

वनडे टीम: मैथ्यू ब्रीट्जके (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्जी, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, डोनोवन फरेरा, ब्योर्न फोर्टुइन, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, सिनेथेम्बा केशिले.

नामीबिया के खिलाफ टी20 टीम: डोनोवन फरेरा (कप्तान), नंद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्जी, क्विंटन डिकॉक, ब्योर्न फोर्टुइन, रीजा हेंड्रिक्स, रुबिन हरमन, क्वेना मफाका, रिवाल्डो मूनसामी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, एंडिले सिमलेन, जेसन स्मिथ, लिजाद विलियम्स.

Published at : 23 Sep 2025 06:24 PM (IST)
South Africa QUINTON DE KOCK Quinton De Kock Retirement
Embed widget