Shubman Gill vs Ishan Kishan: भारतीय क्रिकेट में युवा बल्लेबाजों की बात हो और शुभमन गिल व ईशान किशन का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. दोनों ही खिलाड़ी टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए अहम भूमिका निभा चुके हैं और अपने-अपने अंदाज से टीम को मजबूती देते हैं. आंकड़ों के लिहाज से देखें तो दोनों के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आता है.

बल्लेबाजी में शुभमन गिल का रिकॉर्ड

शुभमन गिल ने अब तक 36 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 36 पारियों में 869 रन बनाए हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 126 रन नाबाद रहा है, जो उनके क्लास और बड़ी पारी खेलने की क्षमता को दिखाता है. गिल का औसत 28.03 और स्ट्राइक रेट 138.59 का है, जो उन्हें एक भरोसेमंद टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बनाता है. उनके नाम एक शतक और तीन अर्धशतक दर्ज हैं. चौकों के मामले में भी गिल आगे हैं, उन्होंने 98 चौके और 26 छक्के लगाए हैं.

ईशान किशन की आक्रामकता

वहीं ईशान किशन ने 32 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 796 रन बनाए हैं. उन्होंने 32 पारियों में बल्लेबाजी की है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89 रन रहा है. किशन का औसत 25.67 और स्ट्राइक रेट 124.37 है. भले ही उनके नाम अभी तक कोई शतक नहीं है, लेकिन उन्होंने 6 अर्धशतक जड़े हैं, जो उनकी निरंतरता को दर्शाते हैं. ईशान ने 79 चौके और 36 छक्के लगाए हैं, जिससे साफ है कि उनका खेल ज्यादा आक्रामक है.

फील्डिंग में कौन है आगे?

फील्डिंग की बात करें तो ईशान किशन ने 13 कैच पकड़े हैं, जबकि शुभमन गिल के नाम 9 कैच हैं. विकेटकीपर होने की वजह से किशन को यहां बढ़त मिलती है.

कौन है बेहतर?

अगर तकनीक, निरंतरता और बड़े स्कोर की बात करें तो शुभमन गिल थोड़े आगे नजर आते हैं. वहीं तेज शुरुआत और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए ईशान किशन किसी भी गेंदबाज के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. दोनों ही खिलाड़ी टीम इंडिया के भविष्य की मजबूत नींव हैं और आने वाले समय में इनका मुकाबला और रोमांचक होने वाला है.