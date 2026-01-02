न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे स्क्वाड पर सभी की नजरें टिकी हुई है, देखना होगा कि क्या उपकप्तान श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया जाता है या नहीं. BCCI शनिवार को स्क्वाड का ऐलान कर सकता है. इससे पहले अय्यर की फिटनेस पर एक बड़ा अपडेट आया है.

श्रेयस अय्यर अभी बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे हैं. उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फील्डिंग के दौरान चोट लगी थी. वह कैच पकड़ने के दौरान गिरे थे, तब उनके अंदरूनी चोट आई और इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई. वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से भी बाहर रहे थे, अब फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से वापसी होगी.

श्रेयस अय्यर की फिटनेस पर आया अपडेट

रिपोर्ट के अनुसार श्रेयस अय्यर ने BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना पहला मैच सिमुलेशन सेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. वह 5 जनवरी को ऐसा ही एक और सेशन करेंगे. अगर वह इसे पास कर लेते हैं, तो COE की मेडिकल टीम उन्हें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए ज़रूरी मंज़ूरी दे देगी."

श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बल्लेबाजी से प्रभावित किया था. सीरीज के आखिरी मुकाबले में वह फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे, तब ये साधारण चोट लग रही थी लेकिन स्कैन में इंटरनल ब्लीडिंग का पता चला. इसके बाद उन्हें सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था.

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे 11 जनवरी को खेला जाएगा. दूसरा वनडे 14 और तीसरा मैच 18 जनवरी को होगा. यानी अगर 3 जनवरी को स्क्वाड का ऐलान होता है तो श्रेयस अय्यर शामिल हो सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई ये साफ करेगा कि उनके खेलने पर अंतिम फैसला मेडिकल रिपोर्ट पर निर्भर करेगा.

श्रेयस अय्यर करियर

अय्यर के इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 14 टेस्ट, 73 वनडे और 51 टी20 मैचों में क्रमश 811, 2917 और 1104 रन बनाए. वह वनडे में 5 और टेस्ट में 1 शतक लगा चुके हैं. अय्यर आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के कप्तान हैं. अपनी कप्तानी में उन्होंने पंजाब को पिछले साल फाइनल तक पहुंचाया था. अय्यर को लेकर आया अपडेट पंजाब के लिए भी अच्छी खबर है.