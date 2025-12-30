कमजोर हो गए हैं Shreyas Iyer, घट गया इतने किलो वजन, इंजरी पर नया अपडेट चौंका देगा
Shreyas Iyer Injury Update: भारतीय वनडे टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर को वापसी के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है. अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोट आई थी.
11 जनवरी से भारत बनाम न्यूजीलैंड ODI सीरीज शुरू होने वाली है. उससे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है क्योंकि वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को वापसी के लिए ज्यादा इंतजार करना होगा. उन्हें बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से अभी खेलने की मंजूरी नहीं मिली है.
कयास लगाए जा रहे थे कि 30 दिसंबर तक श्रेयस अय्यर पूरी तरह फिट हो जाएंगे, लेकिन जांच में वो पूरी तरह फिट नहीं पाए गए हैं. अब उन्हें कम से कम एक सप्ताह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ही बिताना होगा. अय्यर बिना किसी समस्या के बल्लेबाजी कर पा रहे हैं, लेकिन ज्यादा वजन घट जाने के कारण उनकी ताकत का स्तर बहुत नीचे गिर गया है. अगले एक सप्ताह में उनकी फिटनेस पर खास ध्यान दिया जाएगा.
श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे मैच में कैच पकड़ते समय चोट आई थी. बताया जा रहा है कि उनका करीब 6 किलो वजन घट गया है. उन्होंने अपना कुछ वजन बढ़ा लिया है, लेकिन मसल मास (मांसपेशी द्रव्यमान) में गिरावट की वजह से उनकी ताकत कम हो गई है.
टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से BCCI के एक सूत्र ने बताया कि मेडिकल टीम श्रेयस अय्यर को लेकर कोई लापरवाही नहीं करेगी, क्योंकि अय्यर ODI टीम के बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं. सूत्र ने बताया कि उनका पूरी तरह फिट होना ही फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता है. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड घोषित किए जाने से पहले मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं के बीच चर्चा संभव है.
बताया जा रहा था कि श्रेयस अय्यर विजय हजारे ट्रॉफी में 3 जनवरी और 6 जनवरी को होने वाले मैच में खेल सकते हैं, लेकिन फिटनेस पर नई रिपोर्ट सामने आने के बाद उनका विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना अब बहुत मुश्किल लग रहा है.
