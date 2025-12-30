हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबॉलीवुड एक्ट्रेस का बड़ा दावा, कहा- मेरे पीछे कई सारे क्रिकेटर..., सूर्यकुमार यादव तो...

बॉलीवुड एक्ट्रेस का बड़ा दावा, कहा- मेरे पीछे कई सारे क्रिकेटर..., सूर्यकुमार यादव तो...

Khushi Mukherjee and Suryakumar Yadav: मॉडल और अभिनेत्री खुशी मुखर्जी ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर बहुत बड़ा दावा कर दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Dec 2025 07:59 PM (IST)
Preferred Sources

मॉडल और बॉलीवुड अभिनेत्री खुशी मुखर्जी के एक बयान से क्रिकेट और फिल्मी जगत में सनसनी मच गई है. उन्होंने दावा किया है कि भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव उन्हें मैसेज किया करते थे. खुशी मुखर्जी स्प्लिट्स विला रिएलिटी शो में आ चुकी हैं. उन्होंने एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान कहा कि सूर्यकुमार यादव से अब उनकी बात नहीं होती है, लेकिन पहले सूर्या उन्हें बहुत मैसेज किया करते थे. खुशी मुखर्जी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

सूर्यकुमार यादव मुझे...

एक मीडिया रिपोर्टर ने खुशी मुखर्जी से पूछा कि क्या वो किसी क्रिकेटर को डेट करना चाहती हैं. इस पर उन्होंने कहा, "मेरे पीछे कई सारे क्रिकेटर हैं. सूर्यकुमार यादव तो मुझे अक्सर मैसेज किया करते थे. अब हमारी ज्यादा बात नहीं होती है, ना ही मुझे किसी तरह का जुड़ाव चाहिए. मुझे अपने नाम से जुड़े किसी भी तरह के लिंक-अप (संबंध) पसंद नहीं हैं."

खुशी मुखर्जी के इस दावे पर अभी तक सूर्यकुमार यादव की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. इसी बीच सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा शेट्टी, आंध्र प्रदेश के तिरुमाला स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे. उन्होंने वैकुंठ एकादशी के अवसर पर प्रार्थना की.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by E24 Bollywood (@e24official)

लोगों की प्रतिक्रिया

खुशी मुखर्जी के इस दावे पर फैंस भी अलग-अलग तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोगों ने खुशी को ट्रोल करते हुए कहा कि वो सूर्यकुमार का नाम लेकर फेमस होना चाहती हैं. वहीं किसी ने कहा कि खुशी मुखर्जी झूठ बोल रही हैं. अधिकांश लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया. बता दें कि सूर्यकुमार यादव ने साल 2016 में देविशा शेट्टी से शादी की थी.

सूर्यकुमार यादव टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम की कप्तानी करते दिखेंगे. वो लगातार खराब फॉर्म से जूझने के कारण आलोचनाओं में घिरे रहे हैं.

यह भी पढ़ें:

Year Ender: इंटरनेशनल क्रिकेट में इस साल सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट हुए ये 7 बल्लेबाज, इन भारतीयों के लिए खास नहीं रहा 2025

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 30 Dec 2025 07:59 PM (IST)
Tags :
SURYAKUMAR YADAV Khushi Mukherjee
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वंदे मातरम् पर योगी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बड़ा बयान, कहा- 'देश के किसी भी मुसलमान को...'
वंदे मातरम् पर योगी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बड़ा बयान, कहा- 'देश के किसी भी मुसलमान को...'
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office Collection: 'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं 'तू मेरी मैं तेरा...' समेत बाकी फिल्में
'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं बाकी फिल्में
Advertisement

वीडियोज

News Year 2026: नए साल के जश्न पर अब सनातन वाला बैरियर! | ABP News
UP Politics: यूपी BJP अध्यक्ष Pankaj Chaudhary की CM Yogi से मुलाकात | ABP News
Raihan Vadra-Aviwa Baig Engagement: मामा पीछे रह गए! रेहान वाड्रा की सगाई ने बटोरी सुर्खियां
UP News:रेबीज की वैक्सीन लगवाने भागे 200 लोग, तेरहवीं में रायता पीने के बाद कोहराम, जानिए ऐसा क्यों?
Bengal Election 2026: Amit Shah के 'शंखनाद' से हिली बंगाल की सियासत, कर दिया बड़ा ऐलान! | BJPVsTMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वंदे मातरम् पर योगी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बड़ा बयान, कहा- 'देश के किसी भी मुसलमान को...'
वंदे मातरम् पर योगी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बड़ा बयान, कहा- 'देश के किसी भी मुसलमान को...'
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office Collection: 'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं 'तू मेरी मैं तेरा...' समेत बाकी फिल्में
'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं बाकी फिल्में
क्रिकेट
Year Ender: इंटरनेशनल क्रिकेट में इस साल सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट हुए ये 7 बल्लेबाज, इन भारतीयों के लिए खास नहीं रहा 2025
इंटरनेशनल क्रिकेट में इस साल सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट हुए ये 7 बल्लेबाज, इन भारतीयों के लिए खास नहीं रहा 2025
इंडिया
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
हेल्थ
Artery Blockage Symptoms: हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचना है? जानिए धमनियों को हेल्दी रखने के 3 तरीके
हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचना है? जानिए धमनियों को हेल्दी रखने के 3 तरीके
ट्रेंडिंग
"इनसे सीखना होगा" अमेरिकी एयरलाइन ने छोटी सी गलती पर यात्री को दिया भारी डिस्काउंट- अब हो रही तारीफ
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Embed widget