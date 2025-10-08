इस सिंगर की मौत पर आया शिखर धवन का रिएक्शन, 'गब्बर' ने जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए

Shikhar Dhawan On Rajvir Jawanda Death: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी शिखर धवन का दिल पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा के निधन की खबर सुनकर टूट गया है. शिखर धवन ने राजवीर की फोटो के साथ एक इमोशनल नोट शेयर किया है. भारतीय खिलाड़ी ने इस पंजाबी सिंगर के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है. शिखर धवन ने ये नोट पंजाबी में ही लिखा है.

शिखर धवन ने लिखा इमोशनल पोस्ट

पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सबसे ओम शांति लिखकर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा को श्रद्धांजलि दी. भारतीय टीम के गब्बर ने आगे लिखा कि 'राजवीर को भगवान अपने चरणों में जगह दें और उनके परिवार को इस दुख को सहने की हिम्मत दें'. शिखर धवन ने ये बात पंजाबी भाषा में लिखी थी.

पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की मौत की वजह एक रोड एक्सीडेंट है. राजवीर जवंदा के निधन से 11 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के बद्दी में उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद से ही वे अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन 11 दिन की इस लड़ाई के बाद आज 8 अक्टूबर की सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर इस सिंगर की सांसे थम गईं.

Om Shanti 🙏

Rajvir Nu Parmatma Apne Charna'an ch Thaa Bakshe te ode Parivaar nu Himmat Deve. pic.twitter.com/HNvY6jVHQf — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) October 8, 2025

पंजाबी म्यूजिक से नाता

भारत के स्टार प्लेयर शिखर धवन का जन्म तो दिल्ली में हुआ है, लेकिन वे पंजाबी ऑरिजिन फैमिली से आते हैं. इसी वजह से शिखर धवन के बोलने में भी पंजाबी लोगों की झलक दिखती है. शिखर धवन के सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट के साथ पंजाबी म्यूजिक लगा होता है. शिखर को पंजाबी गानों पर डांस करना भी पसंद है. वहीं अब पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा के निधन पर शिखर धवन भावुक हो गए हैं.

यह भी पढ़ें

IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? जानिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट