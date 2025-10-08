IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मुकाबले हमेशा रोमांच और रनों की बरसात से भरे रहते हैं. दोनों टीमों के बीच मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि “क्लास बनाम एग्रेसन” की जंग मानी जाती है. कई महान बल्लेबाजों ने पहले भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अपने बल्ले से इतिहास रचा है. आइए जानते हैं कौन हैं वो दिग्गज, जिन्होंने भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

सचिन तेंदुलकर

‘मास्टर ब्लास्टर’ सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. उन्होंने 1991 से 2012 तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 71 मैचों में 3077 रन बनाए. 44.59 की शानदार औसत से रन जुटाने वाले सचिन ने इस दौरान 9 शतक और 15 अर्धशतक ठोके. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 175 रन रहा, जो अब भी फैन्स के जेहन में ताजा है.

विराट कोहली

टीम इंडिया के मौजूदा दिग्गज विराट कोहली इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने अब तक 50 मैचों में 2451 रन बनाए हैं. 54 से ज्यादा की औसत और 93 की स्ट्राइक रेट के साथ कोहली ने 8 शतक और 15 अर्धशतक जमाए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी हमेशा आत्मविश्वास और क्लास से भरी होती है. कोहली का बेस्ट स्कोर 123 रन है.

रोहित शर्मा

हिटमैन रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड भी लाजवाब है. 46 मैचों में उन्होंने 2407 रन बनाए हैं, वो भी 57.30 की औसत से. इस दौरान उन्होंने 8 शतक और 9 फिफ्टी लगाई हैं. खास बात यह है कि रोहित के नाम इस मुकाबले में 209 रन की ऐतिहासिक पारी भी दर्ज है, जो भारत की ओर से किसी भी बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर है.

रिकी पोंटिंग

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने 59 मैचों में 2164 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं. पोंटिंग अपने अटैकिंग अंदाज और कप्तानी के लिए जाने जाते थे, और भारत के खिलाफ उनका बल्ला हमेशा बोलता था.

महेंद्र सिंह धोनी

भारतीय पूर्व कप्तान एमएस धोनी 55 मैचों में 1660 रन बनाकर इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. 44.86 की औसत से रन बनाने वाले धोनी ने 2 शतक और 11 अर्धशतक लगाए. उनके नाबाद 139 रन वाली पारी को आज भी याद किया जाता है.