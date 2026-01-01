SA20 लीग में शेरफेन रडरफोर्ड ने ठोके महज 15 गेंदों में 47 रन, लगातार लगे 6, 6, 6, 6, 6, 6

MI Cape Town Vs Proteas Capital In SA20: साल 2025 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर, 2025 को दक्षिण अफ्रीका की टी20 लीग SA20 में अद्भुत पाल देखने को मिला. इस टूर्नामेंट का 8 आठवां मुकाबला प्रोटियाज कैपिटल और एमआई केप टाउन के बीच न्यूलैंड्स में खेला गया, जिसमें शेरफेन रदरफोर्ड और डेवाल्ड ब्रेविस का तूफानी अंदाज देखने को मिला. दोनों ने आखिर के ओवरों में अपने बल्ले से ऐसा धमाल मचाया कि मैच में प्रिटोरिया कैपिटल्स की जीत पर मुहर ही लग गई. इस मुकाबले में रदरफोर्ड और ब्रेविस ने लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के भी जड़े. इसके अलावा, दोनों के बीच बल्लेबाजी की ऐसी जुगलबंदी जमीं की मुंबई इंडियंस केप टाउन के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी.

रदरफोर्ड और ब्रेविस ने 28 गेंदों में बनाए 83 रन

शेरफेन रदरफोर्ड ने मुंबई इंडियंस केप टाउन के खिलाफ खेले मैच में 313.33 की स्ट्राइक रेट से 15 गेंदों पर 47 रन जड़े, जिसमें 6 छक्के शामिल रहे. उनके साथी खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस ने भी 276.92 की स्ट्राइक रेट से 13 गेंदों पर 36 रन ठोके, जिसमें उन्होंने 4 छक्के और 1 चौका जड़ा. यानी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर महज 28 गेंदों में ही 1 चौका और 10 छक्कों की मदद से 83 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी की.

लगातार 6 गेंदों पर जड़े 6 छक्के

रदरफोर्ड और ब्रेविस ने मिलकर अपनी 28 गेंदों की साझेदारी में कुल 10 छक्के जड़े, जिसमें से उन दोनों ने 6 छक्के लगातार मारे थे. लगातार 6 छक्के मारने की शुरुआत प्रिटोरिया कैपिटल्स की इनिंग के 18वें ओवर की 5वीं गेंद से शुरू हुई और ये 19वें ओवर की चौथी गेंद तक चली थी. ब्रेविस ने शुरूआत की, जिन्होंने 18वां ओवर डाल रहे कॉर्बिन बॉश की आखिरी दो गेंदों पर 2 छक्के लगाए. फिर 19वां ओवर डालने आए प्रिटोरियस की पहली 4 गेंदों पर शेरफेन रदरफोर्ड एक के बाद एक 4 छक्के जड़ दिए थे.

प्रोटियाज कैपिटल्स की जीत के बने हीरो

शेरफेन रदरफोर्ड और डेवाल्ड ब्रेविस की इस तूफानी और नाबाद पारी की बदौलत प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 221 रन का विशाल लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करते हुए MI केप टाउन की पूरी टीम सिर्फ 135 रन ही बना सकी और 85 रन से मुकाबला हार गई.