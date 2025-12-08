Shakib Al Hasan Reverses Retirement: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मैट्स में संन्यास से वापसी की इच्छा जताई है. शाकिब ने एक साल पहले ही क्रिकेट के सभी फॉर्मैट्स से संन्यास का ऐलान किया था और उनका इंटरनेशनल करियर अचानक से खत्म हो गया था. उन्होंने अपना आखिरी मुकाबला साल 2024 में भारत के खिलाफ कानपुर टेस्ट में खेला था. क्योंकि, शाकिब के ऊपर बांग्लादेश में अगस्त 2024 में एक कथित हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हुआ था. इसके बाद, शाकिब ने भारत और पाकिस्तान में हुए सीरीज खेली थी, लेकिन वो कभी घरेलू सीरीज में नहीं खेल पाए.

घरेलू सीरीज में शाकिब ने खेलने की इच्छा जताई

शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से शाकिब पहले संसद भी रह चुके हैं. वहीं, मई 2024 के बाद से वो अपने देश वापस नहीं लौटे हैं, क्योंकि अगस्त 2024 में उनकी सरकार गिर गई थी. शाकिब ने एक बार फिर से अपने देश लौटने की इच्छा जताई है. उन्होंने कहा कि वे एक बार फिर से सभी फॉर्मैट्स में घरेलू सीरीज खेलना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक सीरीज के लिए उसके बाद फिर से हमेशा के लिए संन्यास ले लेंगे. शाकिब ने कहा कि वो बांग्लादेश में फेयरवेल सीरीज खेलना चाहते हैं और उन्हें बांग्लादेश क्रिकेट पर भरोसा है कि उन्हें बांग्लादेश टीम में जगह दी जाएगी.

शाकिब ने एक पॉडकास्ट में दिया बयान

बांग्लादेशी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने ‘बियर्ड बिफोर विकेट’ में कहा, ‘मैंने आधिकारिक तौर पर सभी फॉर्मेट्स से संन्यास नहीं लिया है. मैं पहली बार ये बता रहा हूं. मेरा मन है कि मैं बांग्लादेश वापस जाऊं, एक पूरी सीरीज खेलूं, जिसमें वनडे, टेस्ट और टी20 शामिल हो और फिर संन्यास लूं. मतलब मैं एक सीरीज में सभी फॉर्मेट्स से संन्यास लेना चाहता हूं. चाहे वो सीरीज टी20 से शुरू हो, फिर वनडे और टेस्ट, या टेस्ट, वनडे, टी20 हो. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं पूरी सीरीज खेलना चाहता हूं और फिर संन्यास लेना चाहता हूं. यही मेरी इच्छा है.’

आगे उन्होंने कहा, ‘मुझे उम्मीद है, इसी लिए मैं अभी भी टी20 लीग खेल रहा हूं और मुझे लगता है कि ऐसा होगा. जब कोई खिलाड़ी कुछ कहता है, तो वो अपनी बात पर कायम रहता है और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं अच्छा खेलूं या नहीं. हो सकता है कि मैं सीरीज में खराब खेलूं, अगर मैं खेलना चाहूं. लेकिन मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है. मुझे लगता है इतना काफी है. ये फैंस को अलविदा कहने का अच्छा तरीका है, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, उन्हें कुछ लौटाने का मौका चाहिए, एक घरेलू सीरीज खेलकर.’