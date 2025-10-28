PAK vs SA: शाहीन अफरीदी फिफ्टी से चूके, दक्षिण अफ्रीका ने PAK गेंदबाजों का बनाया भूत, दिया 195 का लक्ष्य
PAK vs SA T20 Score: दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 194 रन बना दिए हैं. शाहीन अफरीदी ने इस मैच में 11 से ज्यादा इकॉनमी रेट से रन लुटाए।
दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 194 रन बना दिए हैं. पाकिस्तानी गेंदबाजों की शुरुआत से ही जमकर धुनाई हुई, जिसके 6 में से चार गेंदबाजों ने 10 से अधिक इकॉनमी रेट से रन लुटाए. रीजा हेंड्रिक्स ने 60 रनों की पारी खेली, वहीं टोनी डी जोरजी ने 206 के तूफानी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 33 रन बनाए. पाकिस्तान की ओर से सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद नवाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट लिए.
पाकिस्तान टीम के मुख्य तेज गेंदबाज फिफ्टी से चूक गए, क्योंकि उन्होंने 4 ओवरों में 45 रन लुटा दिए और सिर्फ एक विकेट लिया. उनके अलावा नसीम शाह और अबरार अहमद की भी जमकर कुटाई हुई.
