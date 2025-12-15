एक्सप्लोरर
फिर से भारत आएंगे लियोनेल मेसी! ICC चेयरमैन जय शाह ने गिफ्ट किया टी20 वर्ल्ड कप का टिकट
ICC चेयरमैन जय शाह ने भारत बनाम यूएसए टी20 वर्ल्ड कप मैच का टिकट लियोनेल मेसी को दिया. वर्ल्ड कप अगले साल फरवरी-मार्च में खेला जाना है.
अगले साल फरवरी-मार्च में टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाना है. भारत का पहला मैच 7 फरवरी को यूएसए के साथ होगा. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ICC चेयरमैन जय शाह ने वर्ल्ड कप का पहला टिकट लॉन्च किया.
Jay Shah supremacy 🫡— xuraj (@xurajbxnl) December 15, 2025
Bro invited Messi to watch a cricket match 💀 pic.twitter.com/kepTJR5iU1
अपडेट जारी है...
