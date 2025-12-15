हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटफिर से भारत आएंगे लियोनेल मेसी! ICC चेयरमैन जय शाह ने गिफ्ट किया टी20 वर्ल्ड कप का टिकट

फिर से भारत आएंगे लियोनेल मेसी! ICC चेयरमैन जय शाह ने गिफ्ट किया टी20 वर्ल्ड कप का टिकट

ICC चेयरमैन जय शाह ने भारत बनाम यूएसए टी20 वर्ल्ड कप मैच का टिकट लियोनेल मेसी को दिया. वर्ल्ड कप अगले साल फरवरी-मार्च में खेला जाना है.

By : जीएस विवेक | Updated at : 15 Dec 2025 05:15 PM (IST)
अगले साल फरवरी-मार्च में टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाना है. भारत का पहला मैच 7 फरवरी को यूएसए के साथ होगा. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ICC चेयरमैन जय शाह ने वर्ल्ड कप का पहला टिकट लॉन्च किया.

 

Published at : 15 Dec 2025 05:15 PM (IST)
Lionel Messi T20 World Cup 2026 T20 World Cup Ticket
