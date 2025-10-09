6 गेंदों पर 48 रन... जब 21 साल के बल्लेबाज ने जड़ दिए लगातार 7 छक्के

क्रिकेट में कहा जाता है, “रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए”, लेकिन अफगानिस्तान के युवा बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसे अब तक कोई तोड़ नहीं पाया है. दो साल पहले खेले गए एक घरेलू मैच में इस 21 साल के खिलाड़ी ने सिर्फ 6 गेंदों में 48 रन ठोक दिए थे. यह कारनामा उन्होंने काबुल प्रीमियर लीग में किया था, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान उनकी ओर खींच लिया था.

एक ओवर में 7 छक्के, 48 रन

यह हैरान कर देने वाला रिकॉर्ड शाहीन हंटर्स और अबासिन डिफेंडर्स के बीच खेले गए मैच का है. शाहीन हंटर्स की तरफ से खेलते हुए कप्तान सेदिकुल्लाह अटल ने 19वें ओवर में जबरदस्त आतिशी बल्लेबाजी की. डिफेंडर्स के गेंदबाज आमिर जजई उस ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे.

ओवर की पहली गेंद नो-बॉल थी और उसपर अटल ने छक्का जड़ दिया. इसके बाद जजई ने लगातार पांच वाइड गेंदें फेंकीं, जिन पर फ्री-हिट मिलती रही और अटल ने हर मौका भुनाया. उन्होंने फ्री-हिट पर फिर से छक्का लगाया और फिर अगली पांचों गेंदों को भी मैदान से बाहर भेज दिया.

इस तरह उन्होंने एक ही ओवर में 7 छक्के जड़कर कुल 48 रन बनाए, जो आज तक क्रिकेट के इतिहास में किसी भी स्तर पर अनोखा रिकॉर्ड है.

गेंदबाज की जमकर धुलाई

आमिर जजई के लिए यह ओवर किसी बुरे सपने से कम नही था. उन्होंने अपने चार ओवरों में 79 रन खर्च किए और सिर्फ एक विकेट लिया. शाहीन हंटर्स ने उनकी इस पिटाई की बदौलत 20 ओवर में 213 रन बना डाले थे. जवाब में अबासिन डिफेंडर्स की टीम 18.3 ओवर में 121 रन पर सिमट गई और हंटर्स ने मैच 92 रनों से अपने नाम कर लिया था.

अटल की धमाकेदार पारी

सेदिकुल्लाह अटल ने उस मैच में 56 गेंदों पर 118 रन ठोके थे, जिसमें 7 चौके और 10 छक्के शामिल थे. उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था. उस समय उनकी उम्र मात्र 21 साल थी और यह पारी उनके करियर की पहचान बन गई.

इंटरनेशनल क्रिकेट में भी चमके

सेदिकुल्लाह अटल ने अब तक अफगानिस्तान के लिए 1 टेस्ट, 9 वनडे और 19 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में खेला है. वनडे में उनके नाम एक शतक और दो अर्धशतक हैं, जबकि टी20 में उन्होंने 402 रन बनाए हैं. वह अफगानिस्तान के उभरते हुए सलामी बल्लेबाजों में गिने जाते हैं.