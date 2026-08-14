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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगौतम गंभीर ने भारतीय खिलाड़ी को दिया अल्टीमेटम, श्रीलंका सीरीज आखिरी मौका!

गौतम गंभीर ने भारतीय खिलाड़ी को दिया अल्टीमेटम, श्रीलंका सीरीज आखिरी मौका!

India vs Sri Lanka Test: श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम में प्लेइंग इलेवन को लेकर माथापच्ची जारी है. एक भारतीय खिलाड़ी को अल्टीमेटम दे दिया गया है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 14 Aug 2026 08:37 AM (IST)
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श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम में प्लेइंग इलेवन को लेकर माथापच्ची जारी है. कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर के सामने सबसे बड़ा सवाल मिडिल ऑर्डर में नंबर-6 की जगह को लेकर है. इस स्थान के लिए ध्रुव जुरेल और सरफराज खान के बीच मुकाबला माना जा रहा है. हालिया प्रदर्शन को देखें तो जुरेल पर दबाव साफ नजर आ रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, टीम मैनेजमेंट ने उन्हें अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कहा है. ऐसे में श्रीलंका सीरीज उनके लिए खुद को साबित करने का बेहद अहम मौका बन गई है.

लगातार खराब प्रदर्शन से बढ़ा दबाव

ऋषभ पंत भारतीय टीम के पहली पसंद विकेटकीपर हैं. यही वजह है कि जुरेल को ज्यादातर टेस्ट में विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर खेलना पड़ा है. लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में उनका बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला. जुरेल अपनी पिछली छह टेस्ट पारियों में अर्धशतक तक नहीं पहुंच सके हैं. नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की घरेलू टेस्ट सीरीज में भी उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. रिपोर्ट के मुताबिक, टीम मैनेजमेंट उनके कम स्कोर और विकेट गंवाने के तरीके से संतुष्ट नहीं था.

अफगानिस्तान के खिलाफ भी नहीं चला बल्ला

जून में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में जुरेल सिर्फ 19 रन बना सके थे. हालांकि, इसके बाद इंडिया ए की ओर से श्रीलंका ए के खिलाफ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक और अर्धशतक लगाया था. इसके बावजूद भारतीय टीम में लौटने के बाद अभ्यास मैच में उनका प्रदर्शन फिर निराशाजनक रहा. उन्होंने दोनों पारियों में सिर्फ 1 और 17 रन बनाए. 10 टेस्ट खेलने के बाद जुरेल का बल्लेबाजी औसत भी 34.14 तक गिर गया है.

सरफराज की वापसी ने बढ़ाई मुश्किल

सरफराज खान की वापसी ने जुरेल के सामने चुनौती और बड़ी कर दी है. नंबर-6 की जगह के लिए दोनों खिलाड़ियों के आंकड़ों की तुलना भी जुरेल के लिए चिंता का विषय है. सरफराज ने जुरेल से चार टेस्ट कम खेले हैं, लेकिन उनके नाम उतने ही शतक हैं और उन्होंने दो अर्धशतक ज्यादा लगाए हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट के पास जुरेल की जगह सरफराज को मौका देने का मजबूत विकल्प मौजूद है.

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श्रीलंका सीरीज में करना होगा खुद को साबित

गॉल की पिच और टीम के संयोजन को देखते हुए अंतिम फैसला कप्तान शुभमन गिल और गौतम गंभीर को करना होगा. अगर जुरेल को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है, तो उनके लिए बल्ले से बड़ा योगदान देना बेहद जरूरी होगा. फिलहाल जुरेल की जगह पूरी तरह सुरक्षित नजर नहीं आ रही है. सरफराज की मौजूदगी ने उन्हें कड़ी चुनौती दे दी है और ऐसे में श्रीलंका सीरीज उनके टेस्ट करियर के लिए एक अहम परीक्षा साबित हो सकती है.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 14 Aug 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka Dhruv Jurel TEAM INDIA GAUTAM GAMBHIR
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