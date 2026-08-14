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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रीलंका के क्रिकेट कोच की मौत, 17 साल का खिलाड़ी गिरफ्तार

श्रीलंका के क्रिकेट कोच की मौत, 17 साल का खिलाड़ी गिरफ्तार

Kusal Mendis Coach Death: श्रीलंकाई क्रिकेटर कुसल मेंडिस के कोच रह चुके सुमित फर्नांडो की एक दुखद घटना में मौत हो गई है. मैदान पर छिड़ी बहस और लड़ाई के बाद उनकी मौत हुई.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Aug 2026 09:28 AM (IST)
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श्रीलंका से एक बेहद दुख भरी खबर आई है. क्रिकेट के मैदान पर हुए विवाद के बाद 62 वर्षीय कोच की मौत का मामला सामने आया है. यह घटना कोलंबो की है, जहां एक क्रिकेट मैच के दौरान विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद कोच सुमित फर्नांडो को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्होंने दम तोड़ दिया.

इस घटना के संबंध में 17 वर्षीय स्कूल लेवल क्रिकेटर को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि हमला करने के शक में गिरफ्तार किया गया और मंगलवार को उसे कोलंबो की एक अदालत के सामने पेश किया गया. अदालत ने उसे 17 अगस्त तक चाइल्ड प्रोबेशन कस्टडी में भेज दिया है.

पानी पीने पर हुआ विवाद

यह घटना कोलंबो स्थित ब्लूमफील्ड क्रिकेट एंड एथलेटिक क्लब पर घटित हुई. 8 अगस्त के दिन 2 खिलाड़ियों के बीच पानी पीने को लेकर विवाद छिड़ गया था. पुलिस के अनुसार खिलाड़ी पानी पीने के लिए नल के पास गए, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था. इसके बाद कोच और खिलाड़ियों के बीच माहौल गरमा जाता है और बहस शुरू हो जाती है.

इसी बीच 2 खिलाड़ियों के बीच लड़ाई हो जाती है, इसी दौरान तथाकथित 17 वर्षीय लड़का कोच फर्नांडो पर हमला कर बैठता है. इसके बाद फर्नांडो को कोलंबो के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली. उनकी मौत का असली कारण उजागर नहीं हो पाया है, लेकिन जांच में पता चला कि कोच फर्नांडो को पयःलए से दिल संबंधी समस्याएं थीं.

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कुसल मेंडिस के रह चुके हैं कोच

सुमित फर्नांडो, श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस के कोच रह चुके हैं. दरअसल श्रीलंका के स्कूल और क्लब क्रिकेट में फर्नांडो का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है. वो पहले प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज में काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने कुसल मेंडिस समेत कई युवा क्रिकेटरों को कोचिंग दी थी. मेंडिस अभी श्रीलंका की वनडे और टी20 टीम के कप्तान हैं.

वो ब्लूमफील्ड क्रिकेट एंड एथलेटिक क्लब से सिर्फ बतौर कोच नहीं जुड़े थे. वो बाद में इस क्लब के क्यूरेटर भी रहे. वो मोरातुवा के निवासी थे.

दूसरी ओर कुसल मेंडिस उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. सुमित फर्नांडो की छत्रछाया में कुसल ने बहुत कुछ सीखा और आज उसी कौशल के दम पर श्रीलंकाई क्रिकेट टीम को लीड कर रहे हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Aug 2026 09:24 AM (IST)
Tags :
Kusal Mendis Sri Lanka Cricket
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