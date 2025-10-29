Most Runs In Career In T20Is: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच आज बुधवार, 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेला गया. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 9.4 ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर 97 रन बनाए, बाद में बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 24 गेंदों पर नाबाद 39 रनों की धुंआधार पारी खेली. वहीं सूर्यकुमार यादव टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल नहीं हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज कौन हैं?

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

1. रोहित शर्मा (भारत)

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. रोहित ने अपने करियर में 159 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 140.89 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 4231 रन बनाए हैं.

2. बाबर आजम (पाकिस्तान)

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरे नंबर पर हैं. बाबर ने 129 मैचों 39.46 की औसत से 4223 रन बनाए हैं.

3. विराट कोहली (भारत)

भारत के पूर्व स्टार बल्लेबाज विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. विराट ने अपने करियर में 125 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 48.69 की बेहतरीन औसत से 4188 रन बनाए हैं.

4. जोस बटलर (इंग्लैंड)

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर चौथे नंबर पर हैं. बटलर ने 144 मैचों में 148.97 की शानदार स्ट्राइक रेट से 3869 रन बनाए हैं.

5. पॉल स्टर्लिंग (आयरलैंड)

आयरलैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. स्टर्लिंग ने 153 मैचों में 134.86 की स्ट्राइक रेट से 3710 रन बनाए हैं.

6. मार्टिन गुप्टिल (न्यूजीलैंड)

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में न्यूजीलैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल छठे नंबर पर हैं. गुप्टिल ने अपने करियर में 122 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 31.81 की औसत से 3531 रन बनाए हैं.

7. मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं. रिजवान ने 106 मैचों में 47.41 की औसत से 3414 रन बनाए हैं.

आपको बता दें कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में मौजूद नहीं हैं. लेकिन सूर्याकुमार टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 13वें बल्लेबाज है. उन्होंने अब तक 91 टी20 मैचों में 164.18 की शानदार स्ट्राइक रेट से 2709 रन बनाए हैं.