वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा का आया पहला बयान, कहा- 'क्रिकेट का सम्मान...'

भारतीय क्रिकेट टीम के हिटमैन रोहित शर्मा इन दिनों अपनी कप्तानी छिनने को लेकर चर्चा में हैं. बीसीसीआई ने हाल ही में वनडे टीम की कमान शुभमन गिल को सौंप दी है, जिससे अब टीम इंडिया नए कप्तान के साथ ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर उतरेगी. इस बीच, वनडे कप्तानी जाने के बाद रोहित शर्मा का पहला बयान सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सीएट अवॉर्ड्स के मंच से आया रोहित का बयान

दरअसल, मंगलवार को मुंबई में हुए सीएट क्रिकेट रेटिंग अवॉर्ड्स 2025 के दौरान रोहित शर्मा ने मीडिया से बातचीत में ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर अपनी बात रखी. रोहित ने कहा, “मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना बहुत पसंद है. वहां के लोग क्रिकेट को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं. वहां खेलना हमेशा एक अलग अनुभव होता है.”

हालांकि, उन्होंने कप्तानी जाने पर सीधा कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके बयान से यह साफ झलक रहा था कि वह इस बदलाव से ज्यादा परेशान नहीं हैं और आने वाली सीरीज को लेकर उत्साहित हैं.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेलेंगे बतौर खिलाड़ी

जानकारी के मुताबिक, रोहित शर्मा अब ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में बतौर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. टीम इंडिया इस दौरे पर तीन वनडे मैच खेलेगी. पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह वनडे सीरीज रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों के लिए अंतरराष्ट्रीय करियर की आखिरी वनडे सीरीज साबित हो सकती है.

चयन समिति का बयान भी चर्चा में

बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने पुष्टि की थी कि रोहित शर्मा को कप्तानी में बदलाव की जानकारी पहले ही दे दी गई थी. हालांकि, जब उनसे यह पूछा गया कि क्या रोहित और कोहली 2027 वर्ल्ड कप तक टीम का हिस्सा रहेंगे, तो उन्होंने साफ कहा, “फिलहाल वे खेल रहे हैं और हम उन्हें उसी हिसाब से देख रहे हैं. 2027 की बात करना अभी जल्दबाजी होगी.”

अगरकर के इस बयान के बाद ही यह चर्चा तेज हो गई कि चयन समिति अब टीम में धीरे-धीरे युवा खिलाड़ियों को आगे लाने की तैयारी में है.

रोहित का रिकॉर्ड आज भी कायम

रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में अब तक 46 मैचों में 2407 रन बना चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 8 शतक और 9 अर्धशतक लगाए हैं. उनके नाम 264 रन की ऐतिहासिक पारी का रिकॉर्ड भी दर्ज है, जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया.