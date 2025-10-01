भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के सिर से नंबर-1 का ताज छिन गया है. बुधवार को आईसीसी ने टी20 इंटरनेशनल की रैंकिंग जारी की है. टी20 इंटरनेशनल में ऑलराउंडर की रैंकिंग में बड़ा उलटफेर हुआ है. 2025 एशिया कप में चार बार जीरो पर आउट होने वाले पाकिस्तान के सैम अयूब अब टी20 इंटरनेशनल में वर्ल्ड नंबर-1 ऑलराउंडर बन गए हैं.

ताजा रैंकिंग में हार्दिक पांड्या एक स्थान फिसलकर दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं, जबकि सैम अयूब चार स्थान की छलांग लगाते हुए नंबर-1 बने हैं. बता दें कि 2025 एशिया कप में सैम अयूब 4 बार जीरो पर आउट हुए थे. इस टूर्नामेंट में सैम अयूब ने बल्ले से सिर्फ 48 रन बनाए थे. हालांकि, गेंदबाजी में सैम ने कमाल का प्रदर्शन किया था.

2025 एशिया कप में सैम अयूब ने ओमान के खिलाफ सिर्फ 8 रन देकर 2 विकेट झटके थे. इसके अलावा भारत के खिलाफ उन्होंने 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था. इस एशिया कप के 7 मैचों में सैम अयूब ने कुल 8 विकेट चटकाए थे.

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास

भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजों की रैंकिंग में इतिहास रचा है. अभिषेक सबसे ज्यादा रेटिंग प्वाइंट्स हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. 25 साल के अभिषेक ने अब तक की सर्वोच्च रेटिंग (931) हासिल करते हुए लगभग पांच साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

अभिषेक ने एशिया कप 2025 के 7 मुकाबलों में 44.86 की औसत के साथ 314 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने सुपर-4 मुकाबलों में पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन, जबकि बांग्लादेश के विरुद्ध 75 रन की पारी खेली. श्रीलंका के खिलाफ अभिषेक ने 61 रन बनाए थे. वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे.

एशिया कप में शानदार प्रदर्शन के साथ अभिषेक शर्मा 931 अंकों की रेटिंग पर पहुंच गए. इसके साथ उन्होंने 919 अंकों की पिछली सर्वश्रेष्ठ रेटिंग को पीछे छोड़ दिया, जो इंग्लैंड के दाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड मलान ने 2020 में हासिल की थी. अभिषेक ने साथ ही सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली को भी सबसे ज्यादा रेटिंग अंक के मामले में पछाड़ दिया है.