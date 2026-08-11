अजिंक्य रहाणे की रिटायरमेंट पर चौंक गए थे सचिन तेंदुलकर, हुआ बड़ा खुलासा

अजिंक्य रहाणे ने कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है. खासतौर पर रेड बॉल क्रिकेट में रहाणे टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक रहे. रिटायरमेंट के बाद जीवन के अगले अध्याय के लिए पूर्व और मौजूदा क्रिकेट खिलाड़ियों ने उन्हें शुभकामनाएं भेजीं. उन्हें सबसे पहला कॉल सचिन तेंदुलकर का आया था और जब सचिन ने रहाणे की रिटायरमेंट की खबर सुनी तो वे चौंक गए थे.

अजिंक्य रहाणे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप साझा कर संन्यास का एलान किया था और रिटायरमेंट पर बात करते हुए भावुक भी हो गए थे. मगर सचिन तेंदुलकर को लगा कि रहाणे इतनी जल्दी रिटायरमेंट नहीं लेंगे.

चौंक गए थे सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर जो टेस्ट क्रिकेट में आज भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हुए हैं. वो घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए अजिंक्य रहाणे के साथ खेल चुके हैं और उन्होंने सोच था कि वे अभी रिटायर नहीं होंगे.

द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अजिंक्य रहाणे ने कहा, "पहला कॉल सचिन तेंदुलकर का आया, उन्हें लगा कि मैं अभी लंबा खेलूंगा. मैंने उनसे कहा कि मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता क्योंकि मैं बिना किसी पछतावे के रिटायर हो रहा हूं."

किसने किया कॉल, किसने किया मैसेज?

उन्होंने बताया कि इरफान पठान ने भी कॉल किया था. वहीं विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने मैसेज किया. रहाणे ने सभी से एक ही बात कही कि उन्होंने जो भी अपने करियर में हासिल किया है, वे उससे संतुष्ट हैं.

रहाणे का रिटायरमेंट वीडियो लाखों-करोड़ों लोगों ने देखा, जिसमें उनकी आंखें नम हो गई थीं. भारतीय क्रिकेटर ने खुलासा किया कि जब उन्होंने अपने परिवार से इस बारे में बात की, वे तब भी इमोशनल हो गए थे और वीडियो रिकॉर्ड करने के काफी देर बाद तक रोते रहे थे.

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रहाणे का इंटरनेशनल करियर

अजिंक्य रहाणे ने अपने करियर में ओपनिंग की, मिडिल ऑर्डर में भी खेले. 85 टेस्ट मैचों में उनके नाम 5077 रन हैं, जिनमें 12 शतकीय पारी शामिल हैं. इसके अलावा 90 वनडे मैचों में 2962 रन बनाए और वो केवल 20 टी20 मैचों में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर सके. भारत के लिए खेलते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक और 51 हाफ-सेंचुरी लगाईं.

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