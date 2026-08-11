टीवी स्क्रीन पर गदर मचाएंगे रोहित शर्मा, जानें 'Rohit Sharma Show' की डिटेल

भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा बहुत जल्द टीवी डेब्यू करने जा रहे हैं. टेस्ट और टी20 से रिटायर हो चुके रोहित अब एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखने वाले हैं. उनका खुद का शो होगा, जिसे 'Rohit Sharma Show' नाम दिया गया है. इसे 'द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट डेब्यू' कहा जा रहा है.

दरअसल सोनी टीवी नेटवर्क ने एक टीजर जारी कर तहलका मचा दिया है. यह टीजर 'Rohit Sharma Show' का है, जो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है. इसी साल मई में एक और प्रोमो वीडियो जारी किया गया था, जिसमें रोहित शर्मा के फैंस उनसे 'गार्डन में घूमने' वाली लाइन बोलने को कहते हैं. वहीं नए वीडियो में रोहित, कैमरामैन और अन्य क्रू मेंबर्स को सलाह देते नजर आ रहे हैं.

जब मई में प्रोमो वीडियो जारी हुआ था, तब रोहित शर्मा ने कहा था कि, "2 लाइन क्या बोल दी , इतनी वायरल हो गई. जब पूरा शो आएगा तब क्या होगा."

Rohit Sharma Show में क्या होगा?

रोहित शर्मा शो को लेकर जानकारी अभी गोपनीय है, लेकिन इस शो में रोहित एक एंकर या प्रेजेंटर की भूमिका में नजर आ सकते हैं. सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के सीईओ गौरव बनर्जी बता चुके हैं कि रोहित खुद इस शो को होस्ट करेंगे. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस शो को कॉमेडी टच दिया जा सकता है.

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सिर्फ वनडे खेलते हैं रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 से संन्यास ले लिया था. वहीं मई 2025 में टेस्ट फॉर्मेट को भी अलविदा कह दिया था. रोहित अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं और उन्हें आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स मैदान पर खेलते देखा गया था. उस मुकाबले में उन्होंने 138 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. उनसे पहले कोई भी भारतीय बल्लेबाज लॉर्ड्स पर वनडे सेंचुरी नहीं लगा पाया था.

साल 2026 के अंत से पहले भारतीय टीम को 11 वनडे मैच और खेलने हैं. इसका मतलब रोहित फिट रहे तो इस साल सिर्फ 11 मैचों में खेलते हुए दिखेंगे. इस साल टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3, श्रीलंका के खिलाफ 3 और न्यूजीलैंड के विरुद्ध 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है.

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