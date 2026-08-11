भारत-इंग्लैंड समेत 10 टीमों ने किया 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई

दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाले 2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए 10 टीमों ने क्वालीफाई कर लिया है. तीसरे वनडे में आयरलैंड को 3 विकेट से हराने के साथ ही अफगानिस्तान ने भी वर्ल्ड कप का टिकट कटा लिया था. चूंकि क्वालीफिकेशन रैंकिंग के आधार पर हुआ है, इसलिए एक 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम विश्व कप से बाहर होने की कगार पर है.

मेजबान दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को छोड़कर ICC की वनडे रैंकिंग में टॉप-8 में रहने वाली टीमों को वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालीफिकेशन मिला है. अफगानिस्तान का आयरलैंड के खिलाफ सीरीज जीतना बहुत जरूरी था और ऐसा करके उसने वर्ल्ड कप में जगह पक्की कर ली.

अब तक 10 टीमों ने किया क्वालीफाई

रैंकिंग के आधार पर भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका क्वालीफाई कर चुके हैं. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को टूर्नामेंट का होस्ट होने के नाते विश्व कप में डायरेक्ट एंट्री मिली है. इस तरह इन 10 टीमों ने अब तक क्वालीफाई किया है.

दरअसल ICC ने 30 सितंबर 2026 की डेडलाइन रखी थी. इस दिन वनडे रैंकिंग में जो भी टॉप-8 टीम होंगी, उन्हें वर्ल्ड कप का टिकट मिलेगा. अफगानिस्तान की आयरलैंड पर सीरीज जीत से यह सुनिश्चित हो गया है कि वेस्टइंडीज वनडे रैंकिंग में 30 सितंबर से पहले अफगानिस्तान को पीछे नहीं छोड़ पाएगा. इसलिए वेस्टइंडीज को अगले साल विश्व कप खेलने के लिए क्वालीफायर से होकर गुजरना होगा.

भारत

पाकिस्तान

ऑस्ट्रेलिया

इंग्लैंड

बांग्लादेश

श्रीलंका

न्यूजीलैंड

दक्षिण अफ्रीका

जिम्बाब्वे

अफगानिस्तान

अभी 4 स्लॉट बाकी

इस बार वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बदल दिया गया है. वैसे तो विश्व कप टूर्नामेंट के लिए अभी 4 स्लॉट खाली हैं, लेकिन उनमें से केवल 2 ही सुपर-12 स्टेज तक पहुंच पाएंगी. हाल ही में ICC ने एलान करके बताया कि क्वालीफायर टूर्नामेंट में कुल 10 टीम भाग लेंगी, जिसके विजेता को सीधे वर्ल्ड कप का टिकट मिल जाएगा.

वहीं क्वालीफायर टूर्नामेंट में जो टीम दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहेंगी, उनके बीच एक सुपर सीरीज खेली जाएगी. यह सुपर सीरीज वर्ल्ड कप का हिस्सा होगी, इसी से 2027 में टूर्नामेंट की शुरुआत होगी. इस सुपर सीरीज का विजेता सुपर-12 स्टेज को पूरा करेगा.

वहीं वेस्टइंडीज के लिए यह बेहद शर्मनाक बात है, जो लगातार दूसरी बार वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई. इससे पहले वह 2023 के वर्ल्ड कप का क्वालीफिकेशन भी प्राप्त नहीं कर सका था.

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