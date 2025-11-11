हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा ने जमकर किया डांस; सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, किसके वेडिंग शूट को बनाया यादगार

रोहित शर्मा ने जमकर किया डांस; सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, किसके वेडिंग शूट को बनाया यादगार

Rohit Sharma Dance Video: रोहित शर्मा जितने संजीदा क्रिकेट की फिल्ड पर रहते हैं उतने ही जॉली मूड में मैदान के बाहर रहते हैं. उनके इसी जॉली मूड को दर्शाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 11 Nov 2025 01:20 PM (IST)
Preferred Sources

Rohit Sharma Viral Dance Video: भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक कपल के वेडिंग शूट में गाना बजाकर डांस करते और मस्ती करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें उनका एक बिल्कुल अलग और मस्ती भरा अंदाज देखने को मिल रहा है. रोहित के इस सरप्राइज ने न सिर्फ दूल्हा-दुल्हन को हैरान कर दिया, बल्कि उनके वेडिंग शूट को भी बेहद खास और यादगार बना दिया. 

रोहित का मजेदार सरप्राइज 

वीडियो में रोहित शर्मा अपने कमरे की खिड़की में स्पीकर लेकर खड़े हैं. नीचे एक कपल अपना वेडिंग शूट करवा रहा था, तभी रोहित ने हिंदी गाना 'आज मेरे यार की शादी है' बजाना शुरू कर दिया और गाने की धुन पर वे खुद भी अपने कमरे से मस्तीभरे अंदाज में डांस करते नजर आ रहे हैं. 

दूल्हा-दुल्हन हुए हैरान 

रोहित का ये अचानक किया गया एक्ट देखकर नीचे खड़े कपल और वेडिंग शूट का क्रू हैरान रह गया. रोहित का डांस देखकर दूल्हा-दुल्हन अपनी हंसी नहीं रोक पाए. उन्होंने मुस्कुराते हुए रोहित का अभिवादन किया. इस घटना ने उनके वेडिंग शूट में एक मजेदार और यादगार पल जोड़ दिया. 

फैंस को पसंद आया 'हिटमैन' का मजाकिया अंदाज 

रोहित शर्मा को अक्सर मैदान पर शांत और गंभीर व्यवहार के लिए जाना जाता है, लेकिन उनके इस मस्ती भरे वीडियो ने फैंस का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर लोग उनके इस प्यारे और मजाकिया अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं.

वनडे सीरीज की तैयारी कर रहे हैं रोहित शर्मा 

रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज का तैयारी कर रहे हैं. जिसका पहला मैच 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा. वहीं सीरीज के बाकी दोनों मैच रायपुर में 3 दिसंबर को और विशाखापत्तनम में 6 दिसंबर को खेले जाएंगे. 

Published at : 11 Nov 2025 01:20 PM (IST)
Tags :
Cricket News Rohit SHarma IND VS SA CRICKET
