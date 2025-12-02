हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रांची वनडे में विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने दी गाली? तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा

रांची वनडे में विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने दी गाली? तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची वनडे में विराट कोहली के शतक लगाने के बाद रोहित शर्मा को ड्रेसिंग रूम के बालकनी में तालियां बजाते हुए और कुछ कहते हुए देखा गया. इसका वीडियो वायरल है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 02 Dec 2025 08:20 AM (IST)
Rohit Sharma Reaction On Virat Kohli Century: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार यानी 30 नवंबर, 2025 को रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम कॉम्पलेक्स में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के धमाकेदार शतक लगाने के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा से ज्यादा खुश कोई नहीं दिखा था. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक पूरा किया. कोहली ने 120 गेंदों में 11 चौके और 7 छक्के की मदद से 135 रनों की बेहतरीन पारी खेली. विराट शतक पूरा करने के बाद मैदान पर सेलिब्रेशन कर रहे थे तो वहीं, ड्रेसिंग रूम में मौजूद रोहित शर्मा का रिएक्शन भी देखने लायक था. इस दौरान कैमरा में रोहित को कुछ कहते हुए भी देखा गया था. उसके बाद से, सोशल मीडिया पर लोग अपने-अपने हिसाब से उनकी बातों का मतलब निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं. हालांकि अब अर्शदीप सिंह ने खुलासा किया है कि हिटमैन ने असल में क्या कहा था?

अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा 

विराट कोहली के शतक लगाने के दौरान रोहित शर्मा के बगल में खड़े तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे बता रहे हैं कि हिटमैन ने क्या बोला था? रांची वनडे के अगले दिन यानी 1 दिसंबर, 2025 को अर्शदीप ने एक छोटा-सा वीडियो बनाकर बताया है. इस वीडियो को उनकी आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने अपनी आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट किया है. जिसमें अर्शदीप कह रहे हैं कि ‘कल से बहुत मेसेज आ रहे हैं कि रोहित भाई ने विराट भाई के सेंचुरी पर क्या बोला, तो मैं बताता हूं कि उन्होंने बोला कि नीली परी लाल परी कमरे बंद मुझे नादिया पसंद….’

Published at : 02 Dec 2025 08:20 AM (IST)
इंडिया
