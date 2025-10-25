Rohit vs Virat Net Worth: रोहित शर्मा या विराट कोहली, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों की नेटवर्थ में कितना अंतर
Rohit Sharma vs Virat Kohli Net Worth 2025: रोहित और कोहली अभी वर्ल्ड क्रिकेट के दो महान खिलाड़ी हैं, दोनों ही करोड़ों में कमाई करते हैं. चलिए जानते हैं दोनों की नेटवर्थ कितनी है? कौन ज्यादा अमीर है!
रोहित शर्मा 38 साल की उम्र में भी शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में 121 रनों की नाबाद पारी खेली. वह इस मैच के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुने गए, उन्हें प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का भी अवार्ड मिला. ये उन लोगों को करारा जवाब है जो रोहित की फिटनेस पर सवाल उठाते हैं. तीसरे वनडे में विराट कोहली का भी बल्ला खूब चला, उन्होंने भी नाबाद 74 रन बनाए. दोनों की पारी के सहारे भारत ने 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराया. खैर, हम आपको यहां रोहित शर्मा और विराट कोहली की नेटवर्थ के बारे में बता रहे हैं. जानिए कौन सा खिलाड़ी ज्यादा अमीर है.
रोहित शर्मा और विराट कोहली, दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में शामिल हैं. दोनों को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए डेढ़ दशक से अधिक का समय हो गया है. दोनों ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद एक साथ टी20 से रिटायरमेंट ले लिया, इसी साल दोनों ने करीब एक हफ्ते के अंदर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा. अब दोनों सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट में खेल रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वह 2027 वर्ल्ड कप में भी खेलें.
रोहित शर्मा की नेटवर्थ कितनी है?
लाइवमिंट की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक रोहित शर्मा की कुल नेटवर्थ लगभग 214 करोड़ रुपये हैं. उनकी कमाई आईपीएल, बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और विज्ञापनों से होती है. इसके आलावा प्रत्येक मैच की फीस से भी उनकी कमाई होती है.
भारतीय क्रिकेटर्स को प्रत्येक मैच की फीस कितनी मिलती है?
- टेस्ट- 15 लाख रुपये
- वनडे- 6 लाख रुपये
- टी20- 3 लाख रुपये
विराट कोहली की कुल नेटवर्थ कितनी है?
रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली की कुल नेटवर्थ 1,050 करोड़ रुपये है. उनकी मोटी कमाई विज्ञापनों से होती है. वहीं उनकी आईपीएल सैलरी भी करोड़ों में है. बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और मैच फीस से भी उनकी कमाई होती है. विराट के भारत के कई शहरों में रेस्टोरेंट भी हैं.
रोहित शर्मा और विराट कोहली की आईपीएल सैलरी?
विराट कोहली पहले सीजन से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल रहे हैं. पिछले संस्करण में उनकी टीम ने खिताब जीता, इस सीजन के लिए उन्हें 21 करोड़ रुपये में आरसीबी ने रिटेन किया था. रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बना चुके हैं, वह अभी भी इस टीम का हिस्सा हैं लेकिन कप्तान नहीं है. रोहित की पिछले संस्करण में सैलरी 16 करोड़ रुपये थी.
रोहित और विराट कोहली को बीसीसीआई से कितनी सैलरी मिलती है?
विराट कोहली और रोहित शर्मा बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में A+ ग्रेड में हैं. इस ग्रेड के प्लेयर्स की सालाना सैलरी 7 करोड़ रुपये होती है, दोनों को बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से बराबर सैलरी मिलती है.
रोहित शर्मा और विराट कोहली की नेटवर्थ में कितना अंतर है?
यानी विराट कोहली रोहित शर्मा से ज्यादा अमीर हैं. रोहित की नेटवर्थ 214 करोड़ रुपये और विराट कोहली की नेटवर्थ 1,050 करोड़ रुपये है. विराट की नेटवर्थ रोहित की नेटवर्थ से 836 करोड़ रुपये ज्यादा है.
