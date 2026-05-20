Rishabh Pant Statement: हम एक Fu.king..., हार से झल्लाए ऋषभ पंत ने इंटरव्यू में लांघ दी मर्यादा, कहे अपशब्द
Rishabh Pant Statement: ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन IPL 2026 में निराशानजक रहा है. प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर चल रही LSG मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स से बुरी तरह हार गई.
ऋषभ पंत जब कल मैच के बाद प्रेजेंटेशन में आए, तब उनके चेहरे पर मायुसी साफ झलक रही थी. पंत ने अपने बयान में अपशब्द कहे, हालांकि ये किसी और के लिए नहीं था. प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर चल रही लखनऊ सुपर जायंट्स मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स से बुरी तरह हार गई.
ऋषभ पंत की बल्लेबाजी भी सवालों के घेरे में रही, जो अंतिम ओवरों में तेज गति से रन नहीं बना सके. पंत ने 23 गेंदों में 35 रन बनाए, उनसे और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी जब मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस ने तेज तर्रार शुरुआत दिलाई थी. पंत ने मैच के बाद कहा, "मिडिल ओवरों में और जिस तरह से जोफ्रा आर्चर ने आखिरी ओवर में गेंदबाजी की, वह सचमुच बहुत शानदार था. हम 5-10 रन और बना सकते थे, लेकिन 20वें ओवर में हम ऐसा नहीं कर पाए. आप हमेशा अपने गेंदबाजों का साथ देना चाहते हैं, लेकिन विकेट ऐसी हो तो यह और भी मुश्किल हो जाता है. बहुत ज्यादा सलाह देना भी काम नहीं आता."
Champion mindset right here! 💯 Haarne ke baad bhi no excuses, just pure belief. "We are such a good f***ing team" - Rishabh Pant. 🚀😂😂#RishabhPant #IPL #DelhiCapitals #CricketTwitter #ChampionMindset #Comeback #T20Cricket #CricketFever pic.twitter.com/xVRHwb4E9P— santy (@sycosanty001) May 19, 2026
यह भी पढ़ें- शतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, लेकिन रच दिया इतिहास; बना दिया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड
ऋषभ पंत ने कहे अपशब्द
हालांकि पंत द्वारा कहे गए अपशब्द किसी और के लिए नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी टीम के समर्थन में गलती से इसका इस्तेमाल कर दिया. उन्होंने अपशब्द कहते हुए कहा कि हम एक शानदार टीम है. हालांकि इसके बाद उनका ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा.
यह भी पढ़ें- MS धोनी अगले साल चेन्नई की तरफ से आईपीएल खेलते दिखेंगे या नहीं? क्या सुरेश रैना ने कर दिया खुलासा
शाहबाज से पहले गेंदबाजी न करवाने की वजह पूछने पर ऋषभ पंत ने कहा, "सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज़ थे, इसलिए दिग्वेश राठी को गेंदबाजी दी गई. हम शाहबाज को उनके सामने नहीं लाना चाहते थे. लेकिन फिर भी मुझे अपनी टीम पर गर्व है. हम एक अच्छी टीम हैं."
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL