सोमवार 18 मई को 63वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चेपॉक स्टेडियम में खेला गया था. ये मैच चेन्नई के फैंस के नजरिए से बहुत ही महत्तवपूर्ण था. चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी इस मैच में अपनी टीम को हौसला देने मैदान पर आए थे. उनकी चोट के चलते वे इस साल के आईपीएल में अपना योगदान नहीं दे सके. चेपॉक की पिच पर महेंद्र सिंह धोनी के साथ सुरेश रैना भी मौजूद थे.

सुरेश रैना अभी आईपीएल 2026 में कमेंट्री पैनल के सदस्य हैं. सुरेश रैना ने महेंद्र सिंह धोनी से अगले साल आईपीएल में खेलने की बात भी की है. ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सुरेश रैना ने कहा महेंद्र सिंह धोनी का ये निजी फैसला है लेकिन उनकी तरफ से पॉजीटिव प्रतिक्रिया थी. उनके सभी फैंस और टीम भी ये चाहती है कि अगले साल वे अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेंले.

ये मुकाबला उनके ही घर चेन्नई में इस साल आईपीएल 2026 का आखिरी मुकाबला था. सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स का ये मुकाबला एम.ए.चिदंबरम स्टेडियम,चेन्नई मे खेला गया था. हालाकि इस मुकाबले में टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैंसला लिया. चेन्नई सुपर किंग्स का ये फैसला कारगर साबित ना हो सका .

चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए. रन चेज करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया और प्लेऑफ में जाने वाली दूसरी टीम बनी. चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को उनकी टीम की हार ने भावुक कर दिया.

इस हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ की राह और भी मुश्किल हो चुकी है. आखिरी बार इस चेपॉक स्टेडियम पर अपनी टीम का साहस बढ़ाने आए महेंद्र सिंह धोनी भी अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स की हार से भावुक हो गए.