शतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, लेकिन रच दिया इतिहास; बना दिया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसके दम पर राजस्थान रॉयल्स ने 221 के लक्ष्य को 5 गेंद शेष रहते हासिल कर 7 विकेट से जीत दर्ज की. इस पारी के साथ वैभव ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिसे आने वाले समय में तोड़ना बहुत मुश्किल है. उन्होंने IPL 2026 में 500 रन पूरे कर लिए हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने पिछले साल IPL डेब्यू किया था, वह इस लीग में खेलने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने थे. हालांकि पिछले साल उन्होंने कुल 252 रन बनाए थे, दरअसल उन्होंने टूर्नामेंट के मध्य में डेब्यू किया था और सिर्फ 7 मैच खेले थे. लेकिन अब वह इस टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, जो हर मैच में खेले हैं. उन्होंने 13 पारियों में 579 रन बना लिए हैं और अभी ऑरेंज कैप होल्डर हैं.

वैभव सूर्यवंशी का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव दुनिया के किसी भी टूर्नामेंट में 500 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं. जब उन्होंने IPL 2026 में 500 रन पूरे किए तब उनकी उम्र 15 साल 53 दिन थी. जारी संस्करण में वह 1 शतक और 3 अर्धशतक लगा चुके हैं. पहले ये रिकॉर्ड देवदत्त पडिक्कल के नाम था, उन्होंने 2019-20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 580 रन बनाए थे. उनकी उम्र 19 साल थी.

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IPL में ऋषभ पंत ने 2018 में 684 रन बनाए थे, लेकिन तब उनकी उम्र 20 साल से भी ज्यादा थी. इस तरह वैभव IPL में भी एक सीजन में 500 रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं. हालांकि वह अपने शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने टीम की जीत में महत्वपूर्ण रोल निभाया और इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

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लखनऊ के खिलाफ मंगलवार को हुए मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 38 गेंदों में 93 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 10 छक्के और 7 चौके जड़े. वह अब क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब हैं, जिनके नाम एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. गेल ने 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे. उन्हें गेल के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 7 छक्के और लगाने हैं. राजस्थान रॉयल्स अगले मैच में जीती तो प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन जाएगी.