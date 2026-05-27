आज इन 2 बड़े रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, एलिमिनेटर में SRH और RR की भिड़ंत

IPL 2026 का एलिमिनेटर मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच है. ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ (मुल्लांपुर) में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी अपने ओपनिंग पार्टनर यशस्वी जायसवाल का एक रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. इसके आलावा उनकी निगाहें क्रिस गेल के उस रिकॉर्ड पर भी होगी, जो 2012 से कोई नहीं तोड़ पाया है.

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के इस संस्करण के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने लीग स्टेज की 14 पारियों में 583 रन बनाए हैं. वह एक शतक लगा चुके हैं, जो SRH के खिलाफ ही आया था. इसके आलावा वह 3 अर्धशतक जड़ चुके हैं. वैभव ने अभी तक 53 छक्के और 50 चौके लगाए हैं. वह एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय का रिकॉर्ड पहले ही अपने नाम कर चुके हैं. आज वह 2 और रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं.

एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के

वैभव एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बन चुके हैं, लेकिन ओवरऑल लिस्ट में क्रिस गेल पहले नंबर पर है. गेल ने 2012 में 59 छक्के लगाए थे. उसके बाद से कोई बल्लेबाज उनके इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया, लेकिन वैभव अब इसे तोड़ने के करीब आ चुके हैं. सूर्यवंशी को ये रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए 6 और तोड़ने के लिए 7 छक्के लगाने हैं.

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एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड प्लेयर

एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड प्लेयर का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के नाम है, जिन्होंने 2023 में कुल 625 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी 14 पारियों में 583 रन बना चुके हैं. वैभव को ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 43 रन और बनाने हैं.

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किस चैनल पर देखें SRH vs RR लाइव मैच?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स एलिमिनेटर मैच आज शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.