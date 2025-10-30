Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





ऋषभ पंत ने लगभग 3 महीने बाद क्रिकेट मैदान में वापसी की है. आज से बेंगलुरु में इंडिया A बनाम दक्षिण अफ्रीका A के बीच अनऑफिशियल टेस्ट शुरू हुआ है. इस मुकाबले में पंत इंडिया A टीम की कप्तानी कर रहे हैं. दक्षिण अफ्रीकी टीम ने पहले दिन स्टंप्स तक 299 रन बना लिए हैं और उसका सिर्फ एक विकेट बचा है. अन्य विषयों से ज्यादा ऋषभ पंत की जर्सी चर्चा में रही, क्योंकि वो नंबर-18 जर्सी में दिखे, जो विराट कोहली का जर्सी नंबर है.

विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन जब फैंस ने मैदान में '18 नंबर जर्सी' देखी तो फैंस को फिर कोहली की याद आ गई. 18 नंबर जर्सी में पंत की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. बताते चलें कि ऋषभ पंत का जर्सी नंबर '17' है, लेकिन वायरल हो रही तस्वीर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या पंत ने अपना जर्सी नंबर बदल लिया है?

मुकेश कुमार भी कर चुके हैं ऐसा

पिछले कुछ समय में ऋषभ पंत ऐसे पहले क्रिकेटर नहीं हैं, जिन्होंने '18 नंबर जर्सी' पहनी है. इसी साल इंग्लैंड लायंस के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट मैच में इंडिया A के लिए मुकेश कुमार 18 नंबर जर्सी में दिखे थे. मुकेश का जर्सी नंबर 49 है, लेकिन उन्हें 18 नंबर पहने देख सोशल मीडिया पर फैंस ने बवाल मचा दिया था. काफी लोगों ने इसे विराट कोहली का अपमान करने की संज्ञा दी थी.

इस मामले पर एक BCCI अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा था कि इंडिया A के मैच में कोई भारतीय खिलाड़ी किसी भी नंबर की जर्सी पहन सकता है. हालांकि इंटरनेशनल मैचों में उसे अपनी ऑफिशियल जर्सी ही पहननी होती है.

यह भी पढ़ें:

अभिषेक नायर बने KKR के हेड कोच, फिर MI के रहस्यमयी पोस्ट ने उड़ाए सबके होश; मुंबई छोड़ेंगे रोहित शर्मा!

कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20? जानें मैच टाइमिंग समेत A टू Z डिटेल्स