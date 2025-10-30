हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rishabh Pant ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?

Rishabh Pant ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?

Rishabh Pant 18 Jersey: ऋषभ पंत ने लगभग 3 महीने बाद क्रिकेट मैदान में वापसी की है. उन्हें 18 नंबर की जर्सी में खेलते देखा गया है, जो विराट कोहली का जर्सी नंबर है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Oct 2025 07:12 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऋषभ पंत ने लगभग 3 महीने बाद क्रिकेट मैदान में वापसी की है. आज से बेंगलुरु में इंडिया A बनाम दक्षिण अफ्रीका A के बीच अनऑफिशियल टेस्ट शुरू हुआ है. इस मुकाबले में पंत इंडिया A टीम की कप्तानी कर रहे हैं. दक्षिण अफ्रीकी टीम ने पहले दिन स्टंप्स तक 299 रन बना लिए हैं और उसका सिर्फ एक विकेट बचा है. अन्य विषयों से ज्यादा ऋषभ पंत की जर्सी चर्चा में रही, क्योंकि वो नंबर-18 जर्सी में दिखे, जो विराट कोहली का जर्सी नंबर है.

विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन जब फैंस ने मैदान में '18 नंबर जर्सी' देखी तो फैंस को फिर कोहली की याद आ गई. 18 नंबर जर्सी में पंत की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. बताते चलें कि ऋषभ पंत का जर्सी नंबर '17' है, लेकिन वायरल हो रही तस्वीर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या पंत ने अपना जर्सी नंबर बदल लिया है?

मुकेश कुमार भी कर चुके हैं ऐसा

पिछले कुछ समय में ऋषभ पंत ऐसे पहले क्रिकेटर नहीं हैं, जिन्होंने '18 नंबर जर्सी' पहनी है. इसी साल इंग्लैंड लायंस के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट मैच में इंडिया A के लिए मुकेश कुमार 18 नंबर जर्सी में दिखे थे. मुकेश का जर्सी नंबर 49 है, लेकिन उन्हें 18 नंबर पहने देख सोशल मीडिया पर फैंस ने बवाल मचा दिया था. काफी लोगों ने इसे विराट कोहली का अपमान करने की संज्ञा दी थी.

इस मामले पर एक BCCI अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा था कि इंडिया A के मैच में कोई भारतीय खिलाड़ी किसी भी नंबर की जर्सी पहन सकता है. हालांकि इंटरनेशनल मैचों में उसे अपनी ऑफिशियल जर्सी ही पहननी होती है.

अभिषेक नायर बने KKR के हेड कोच, फिर MI के रहस्यमयी पोस्ट ने उड़ाए सबके होश; मुंबई छोड़ेंगे रोहित शर्मा!

कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20? जानें मैच टाइमिंग समेत A टू Z डिटेल्स

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 30 Oct 2025 07:12 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI IND-A Vs SA-A RISHABH PANT
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
