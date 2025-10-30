कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20? जानें मैच टाइमिंग समेत A टू Z डिटेल्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20? जानें मैच टाइमिंग समेत A टू Z डिटेल्स

IND Vs AUS 2nd T20Is: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच 31 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. यहां जाने इस मैच की टाइमिंग समेत A टू Z डिटेल्स.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 30 Oct 2025 06:00 PM (IST)
Preferred Sources

INDIA VS AUSTRALIA T20Is SERIES: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच बुधवार, 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेला गया. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया. टीम इंडिया ने 9.4 ओवरों में एक विकेट के नुकसान 97 रन बना चुकी थी. तब ही मैच के दौरान बारिश आ गई और 10 ओवरों का भी खेल नहीं हो पाया. बाद में लगातार बारिश होने की वजह से पहले टी20 इंटरनेशनल मैच को रद्द कर दिया गया. अब फैंस जानना चाह रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 कब और कहां खेला जाएगा. खैर, यहां आपको इसका जवाब मिल जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 इंटरनेशनल के लिए कैसा रहेगा मौसम?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में पूरे दिन बादल छाए रहने की उम्मीद है. हालांकि, बारिश होने के चांस काफी कम हैं. यानी कैनबरा की तरह मेलबर्न से फैंस को मायूस होकर घर लौटना नहीं पड़ेगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कब खेला जाएगा दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच शुक्रवार 31 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज बुधवार, 29 अक्टूबर को हुआ.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कहां खेला जाएगा दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा.

कितने बजे से भारत में लाइव देख सकेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टी20 इंटरनेशनल?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेले जाने वाले दूसरे टी20 इंटरनेशनल का टॉस भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:15 PM पर होगा, वहीं मैच की शुरुआत 1:45 PM से होगी.

कहां लाइव देख सकेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टी20 इंटरनेशनल?

भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टी20 इंटरनेशनल आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देख सकेंगे और मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक इस मुकाबले को जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं. वहीं डीडी स्पोर्ट्स पर दर्शक फ्री में मैच देख पाएंगे.

भारतीय टीम की दूसरे टी20 इंटरनेशनल के लिए संभावित प्लेइंग 11: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलियाई टीम की दूसरे टी20 इंटरनेशनल के लिए संभावित प्लेइंग 11: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंगलिश (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेजलवुड

Published at : 30 Oct 2025 06:00 PM (IST)
