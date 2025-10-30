हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलअभिषेक नायर बने KKR के हेड कोच, फिर MI के रहस्यमयी पोस्ट ने उड़ाए सबके होश; मुंबई छोड़ेंगे रोहित शर्मा!

अभिषेक नायर बने KKR के हेड कोच, फिर MI के रहस्यमयी पोस्ट ने उड़ाए सबके होश; मुंबई छोड़ेंगे रोहित शर्मा!

Mumbai Indians Tweet: कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2026 से पहले अभिषेक नायर को हेड कोच नियुक्त किया है. इसके कुछ देर बाद ही मुंबई इंडियंस के सोशल मीडिया पोस्ट ने सनसनी मचा दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Oct 2025 06:02 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अभिषेक नायर अगले सीजन यानी IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड कोच (New KKR Head Coach) होंगे. अभिषेक पहले भी पांच साल कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से जुड़े रहे हैं, लेकिन ये पहली बार होगा जब वो किसी आईपीएल टीम के मुख्य कोच की भूमिका निभाएंगे. इसी बीच मुंबई इंडियंस ने एक रहस्यमयी पोस्ट करके सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है.

मुंबई इंडियंस का रहस्यमयी पोस्ट

30 अक्टूबर की दोपहर कोलकाता नाइट राइडर्स ने सोशल मीडिया के माध्यम से पुष्टि करके बताया कि अभिषेक नायर अब KKR टीम के हेड कोच होंगे. इसी बीच मुंबई इंडियंस ने भी एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर किया, जिसमें रोहित शर्मा की तस्वीर साझा की गई है. रोहित शर्मा की तस्वीर से ज्यादा पोस्ट के कैप्शन ने बवाल मचाया है.

मुंबई इंडियंस ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "सूर्य कल दोबारा उदय होगा, ये तो कंफर्म है. लेकिन रात में यह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है." दरअसल रात का अंग्रेजी शब्द 'Night' होता है, लेकिन MI ने अपने पोस्ट में इसे 'Knight' लिखा है. ठीक वैसे ही जैसे 'Kolkata Knight Riders' में लिखा जाता है.

रोहित शर्मा का ट्रेड!

अभिषेक नायर का KKR का हेड कोच बनना और उसके ठीक बाद मुंबई इंडियंस का यह पोस्ट किसी तंज के रूप में देखा जा सकता है. दरअसल अभिषेक नायर और रोहित शर्मा अच्छे दोस्त हैं. अभी कुछ दिन पहले भी रोहित को नायर के साथ ट्रेनिंग करते देखा गया था.

एक फैन ने इस संभावना को तूल दिया है कि मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को KKR के साथ ट्रेड कर सकती है. वहीं कुछ फैंस कोलकाता नाइट राइडर्स टीम को अभी से बधाई देने लगे हैं. हालांकि इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है.

यह बताते चलें कि आईपीएल 2024 से पहले मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित शर्मा से छीन कर हार्दिक पांड्या को सौंप दी गई थी. सोशल मीडिया पर ये भी दावे किए जा रहे हैं कि कप्तानी जाने के बाद रोहित भी MI छोड़ने का मन बना सकते हैं.

KKR मैनेजमेंट में बहुत बड़ा बदलाव, IPL 2026 से पहले अभिषेक नायर को बनाया नया हेड कोच

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 30 Oct 2025 06:00 PM (IST)
Abhishek Nayar MUMBAI INDIANS KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
