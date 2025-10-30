Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





अभिषेक नायर अगले सीजन यानी IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड कोच (New KKR Head Coach) होंगे. अभिषेक पहले भी पांच साल कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से जुड़े रहे हैं, लेकिन ये पहली बार होगा जब वो किसी आईपीएल टीम के मुख्य कोच की भूमिका निभाएंगे. इसी बीच मुंबई इंडियंस ने एक रहस्यमयी पोस्ट करके सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है.

मुंबई इंडियंस का रहस्यमयी पोस्ट

30 अक्टूबर की दोपहर कोलकाता नाइट राइडर्स ने सोशल मीडिया के माध्यम से पुष्टि करके बताया कि अभिषेक नायर अब KKR टीम के हेड कोच होंगे. इसी बीच मुंबई इंडियंस ने भी एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर किया, जिसमें रोहित शर्मा की तस्वीर साझा की गई है. रोहित शर्मा की तस्वीर से ज्यादा पोस्ट के कैप्शन ने बवाल मचाया है.

मुंबई इंडियंस ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "सूर्य कल दोबारा उदय होगा, ये तो कंफर्म है. लेकिन रात में यह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है." दरअसल रात का अंग्रेजी शब्द 'Night' होता है, लेकिन MI ने अपने पोस्ट में इसे 'Knight' लिखा है. ठीक वैसे ही जैसे 'Kolkata Knight Riders' में लिखा जाता है.

𝗦𝘂𝗻 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗲 𝘁𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻 ye toh confirm hai, but at (K)night… मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है! 💙 pic.twitter.com/E5yH3abB4g — Mumbai Indians (@mipaltan) October 30, 2025

रोहित शर्मा का ट्रेड!

अभिषेक नायर का KKR का हेड कोच बनना और उसके ठीक बाद मुंबई इंडियंस का यह पोस्ट किसी तंज के रूप में देखा जा सकता है. दरअसल अभिषेक नायर और रोहित शर्मा अच्छे दोस्त हैं. अभी कुछ दिन पहले भी रोहित को नायर के साथ ट्रेनिंग करते देखा गया था.

एक फैन ने इस संभावना को तूल दिया है कि मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को KKR के साथ ट्रेड कर सकती है. वहीं कुछ फैंस कोलकाता नाइट राइडर्स टीम को अभी से बधाई देने लगे हैं. हालांकि इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है.

यह बताते चलें कि आईपीएल 2024 से पहले मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित शर्मा से छीन कर हार्दिक पांड्या को सौंप दी गई थी. सोशल मीडिया पर ये भी दावे किए जा रहे हैं कि कप्तानी जाने के बाद रोहित भी MI छोड़ने का मन बना सकते हैं.

