रविचंद्रन अश्विन ने बताया भारत क्यों दोनों बार नहीं जीत पाया WTC का खिताब, इसे ठहराया जिम्मेदार

भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला है. दोनों मौकों पर उसे बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था. उनमें से एक फाइनल रविचंद्रन अश्विन ने भी खेला था. अश्विन ने उस सबसे बड़े कारण का खुलासा किया है कि आखिर टीम इंडिया 2 बार फाइनल में पहुंचने के बाद भी चैंपियन नहीं बन पाई. उन्होंने इसका ठीकरा IPL पर फोड़ा है. 2021 के फाइनल में न्यूजीलैंड ने 8 विकेट और उसके दो साल बाद भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 209 रनों की बड़ी हार मिली थी.

IPL पर फोड़ा ठीकरा

अपने यूट्यूब चैनल पर चर्चा करते हुए रविचंद्रन अश्विन कहते हैं कि IPL के ठीक बाद भारतीय टीम ने 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला है. उन्होंने कहा कि आईपीएल के ठीक बाद फाइनल खेलना आसान नहीं होता और इसी कारण भारतीय टीम चैंपियन नहीं बन पाई. भारत के पूर्व ऑफ-स्पिन गेंदबाज ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट को पर्याप्त सम्मान दिया जाना चाहिए और इसके लिए खूब अभ्यास करना भी जरूरी है.

वेस्टइंडीज टीम के बुरे हाल की वजह

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट तीसरे दिन में ही समाप्त हो गया था. उस मुकाबले में टीम इंडिया ने पारी और 140 रनों से बाजी मारी थी. वहीं दूसरे टेस्ट में भी कैरेबियाई टीम का हाल अच्छा नहीं है. रविचंद्रन अश्विन ने वेस्टइंडीज टीम के बुरे हाल की वजह भी फ्रैंचाइजी टी20 क्रिकेट को बताया है.

अश्विन ने कहा, "वेस्टइंडीज जिस दृष्टिकोण से टेस्ट क्रिकेट को देख रहा है, वो ही सबसे बड़ी समस्या है. भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज के खिलाड़ी 22 सितंबर तक CPL में व्यस्त थे. सीपीएल खत्म होने के कुछ ही दिन बाद वो यहां आ गए. उन्हें तैयारी के लिए कितने दिन मिले होंगे. टीम ने कोई नई तैयारी की ही नहीं."

