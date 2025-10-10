हार्दिक पांड्या का नई गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो वायरल, एक-दूसरे का हाथ थामे दिखे; फैंस बोले - जैस्मिन वालिया कहां गई?
Hardik Pandya New Girlfriend: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपने नए रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं. मुंबई एयरपोर्ट पर एक महिला संग उनका वीडियो वायरल हो रहा है.
भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपने नए रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं. कुछ महीने पूर्व उनका नाम जैसमीन वालिया से जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब मुंबई एयरपोर्ट उन्हें एक महिला संग देखा गया है, जिसका नाम माहिका शर्मा बताया जा रहा है. दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. हालांकि दोनों ने अब तक किसी रिलेशन में होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे दिखे. आपको याद दिला दें कि हार्दिक ने पिछले साल नताशा स्टेनकोविक से तलाक ले लिया था.
हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की डेटिंग की खबरें तब सामने आईं, जब रेडिट पर माहिका द्वारा ली गई एक सेल्फी सामने आई, जिसके बैकग्राउंड में एक आदमी बेहोशी कि हालत में था. लोगों ने वहीं से अलग-अलग तरह के दावे करने शुरू कर दिए कि बैकग्राउंड में दिख रहा वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या हो सकते हैं. हार्दिक और माहिका का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस पूछने लगे हैं कि अब जैस्मिन वालिया कहां गईं.
माहिका शर्मा एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर फैशन और फिटनेस से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो क्लिप साझा करती रहती हैं. उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली में की है. इसके बाद उन्होंने यूएसए में कम्यूनिटी साइकोलॉजी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी. उन्होंने इकॉनमिक्स और फाइनेंस की पढ़ाई भी की है. आगे चलकर उन्होंने मॉडल और एक्टिंग में कदम रखा. माहिका कुछ म्यूजिक वीडियो, कुछ फिल्मों के अलावा कई ब्रांड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट भी कर चुकी हैं.
उन्हें 2024 इंडियन फैशन अवॉर्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर के पुरस्कार से भी नवाजा गया था. हार्दिक पांड्या की बात करें तो उन्हें आखिरी बार एशिया कप 2025 में श्रीलंका के खिलाफ खेलते देखा गया था. चोट के कारण वो पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच नहीं खेल पाए थे.
