OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?

भारत के दिग्गज स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ऑक्शन में अनसोल्ड रहे हैं. ILT20 लीग का ऑक्शन आज दुबई में करवाया गया, जिसमें अश्विन का बेस प्राइस एक लाख 20 हजार डॉलर था, जो भारतीय मुद्रा में करीब 1 करोड़ रुपये के बराबर है. अश्विन के रिकॉर्ड और आंकड़ों को देखते हुए उनका नीलामी में अनसोल्ड जाना चौंकाने वाला विषय रहा.

अश्विन ने कुछ महीने पहले इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL से भी रिटायरमेंट लेने के बाद ILT20 लीग के ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था. उनका यह रजिस्ट्रेशन खूब चर्चा में रहा था. अश्विन ने अपने इंडियन प्रीमियर लीग करियर में 5 अलग-अलग टीमों के लिए कुल 221 मैच खेले, जिनमें बतौर गेंदबाज उन्होंने 187 विकेट लिए. वहीं बल्लेबाजी में उनके नाम 833 रन हैं.

आईपीएल के पिछले ऑक्शन में उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. 2025 सीजन में वो 9 मैचों में सिर्फ 7 विकेट ले पाए थे. खैर अश्विन चाहे ILT20 ऑक्शन में अनसोल्ड रहे हों, लेकिन इसी बीच उन्होंने बिग बैश लीग के अगले सीजन के लिए डील साइन कर ली है. 14 दिसंबर से शुरू होने वाले BBL के अगले सीजन में अश्विन सिडनी थंडर के लिए खेलेंगे.

अश्विन सिडनी थंडर के लिए पहला मैच खेलते ही भारतीय नेशनल टीम का हिस्सा रहे ऐसे पहले पुरुष क्रिकेटर बन जाएंगे, जो BBL में खेले हों.

अश्विन ने खुद बताया था कि, "सिडनी थंडर का मैनेजमेंट अपनी बातों को लेकर बहुत स्पष्ट था कि वो टीम में मुझसे कैसे काम लेंगे. अधिकारियों के साथ मेरी वार्ता बहुत अच्छी रही और दोनों पक्ष मेरे टीम में किरदार पर सहमत थे. मैं थंडर टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने को बेताब हूं."

