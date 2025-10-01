एशिया कप 2025 समाप्त होने के दो दिन बाद ही महिला वनडे वर्ल्ड कप शुरू हो गया था. टूर्नामेंट 30 सितंबर को शुरू हुआ, जिसमें 5 अक्टूबर के दिन भारत और पाकिस्तान की महिला टीम आमने-सामने आने वाली हैं. एशिया कप विवाद के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने फैसला लिया है कि महिला वर्ल्ड कप में भी भारतीय खिलाड़ी, पाक टीम के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे. सूत्रों का कहना है कि बीसीसीआई ने खिलाड़ियों तक यह जानकारी पहुंचा दी है.

रिपोर्ट्स अनुसार वर्ल्ड कप के मैच में भारतीय महिला टीम पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाएगी. भारतीय टीम को इस बाबत सूचना दे दी गई है. बीसीसीआई इस फैसले में अपने खिलाड़ियों का पूरा समर्थन करेगा. टॉस के समय भारत और पाकिस्तानी कप्तानों हरमनप्रीत कौर और फातिमा सना के बीच हैंडशेक नहीं होगा, ना फोटोशूट होगा और ना ही मैच के बाद टीम पाक प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाएगी.

यह भी देखने योग्य बात होगी कि भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच में टॉस प्रेजेंटर कौन होगा. बीसीसीआई की 'नो हैंडशेक' पॉलिसी के कारण एक ऐसे टॉस प्रेजेंटर के नाम पर मुहर लग सकती है, जो भारत और पाकिस्तान से ना आता हो. कुछ दिन पहले एशिया कप फाइनल मैच में टॉस के समय रवि शास्त्री ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया था.

आपको बताते चलें कि महिला वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं. मगर वर्ल्ड कप का शेड्यूल ऐसे तैयार किया गया, जिससे भारत और पाकिस्तान का मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाए. इसलिए लीग स्टेज मैच में भारत और पाकिस्तान का मैच श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा.

भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल या फिर फाइनल में भी भिड़ते हैं, तो उनके मैच के लिए पहले से न्यूट्रल वेन्यू का विकल्प खुला रखा गया है.

