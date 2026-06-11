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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटराहुल द्रविड़ के बेटे को टीम इंडिया में मिली जगह, कितनी है उम्र और कैसे हुआ चयन; जानें पूरी कहानी

राहुल द्रविड़ के बेटे को टीम इंडिया में मिली जगह, कितनी है उम्र और कैसे हुआ चयन; जानें पूरी कहानी

Rahul Dravid Son: पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ का चयन अगले महीने श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय अंडर-19 टीम में हुआ है. पिता की तरह वह भी विकेटकीपर बल्लेबाज हैं.

By : शिवम | Updated at : 11 Jun 2026 08:02 PM (IST)
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टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ ने बतौर खिलाड़ी कई रिकार्ड्स बनाए, उन्हें 'द वॉल' नाम से पहचाना गया क्योंकि उन्हें आउट करने में अच्छे-अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे. उनके बेटे भी उनकी राह पर हैं, जो नेशनल लेवल पर अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं. राहुल के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय अंडर-19 टीम में जगह मिली है.

अन्वय द्रविड़ ने आयु वर्ग क्रिकेट में डोमेस्टिक लेवल पर शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें भारत की अंडर-19 टीम में चुना गया है. अन्वय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपनी कप्तानी में कर्नाटक अंडर-19 टीम को वीनू मांकड़ ट्रॉफी के क्वार्टर-फाइनल में पहुंचाया था. उन्होंने 6 पारियों में कुल 220 रन बनाए थे. इसमें सबसे बड़ी पारी मुंहोने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ खेली थी, अन्वय ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 82 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी.

कितने साल के हैं अन्वय द्रविड़

राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ का जन्म 27 अप्रैल, 2009 को हुआ था. पिछले अप्रैल को उन्होंने अपना 17वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था. वह दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं.

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शरत श्रीधरन की अगुवाई वाली BCCI की जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने गुरुवार को श्रीलंका दौरे के लिए वनडे और मल्टी डे सीरीज के लिए भारतीय अंडर-19 टीम का ऐलान किया. वनडे की बात करें तो पहला मैच 4 जुलाई को खेला जाएगा. दूसरा मैच 6 और तीसरा 9 जुलाई को होगा. तीनों मैच हम्बनटोटा में खेले जाएंगे.

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श्रीलंका दौरे पर वनडे सीरीज के लिए भारत की U19 टीम

यशबर्धन सिंह चौहान (कप्तान), सागर वर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उपकप्तान), विनीत वीके, अर्जुन राजपूत, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल (विकेटकीपर), अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अनमोलजीत सिंह, वुतकुरी यशवीर गौड़, रोहित अनिल यादव, शविन वी, काव्या परेश पटेल, मोहित उलवा, इशान सूद.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 11 Jun 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
India U19 Team Anvay Dravid INDIAN CRICKET TEAM RAHUL DRAVID IND Vs SL U19
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