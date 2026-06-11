टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ ने बतौर खिलाड़ी कई रिकार्ड्स बनाए, उन्हें 'द वॉल' नाम से पहचाना गया क्योंकि उन्हें आउट करने में अच्छे-अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे. उनके बेटे भी उनकी राह पर हैं, जो नेशनल लेवल पर अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं. राहुल के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय अंडर-19 टीम में जगह मिली है.

अन्वय द्रविड़ ने आयु वर्ग क्रिकेट में डोमेस्टिक लेवल पर शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें भारत की अंडर-19 टीम में चुना गया है. अन्वय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपनी कप्तानी में कर्नाटक अंडर-19 टीम को वीनू मांकड़ ट्रॉफी के क्वार्टर-फाइनल में पहुंचाया था. उन्होंने 6 पारियों में कुल 220 रन बनाए थे. इसमें सबसे बड़ी पारी मुंहोने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ खेली थी, अन्वय ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 82 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी.

कितने साल के हैं अन्वय द्रविड़

राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ का जन्म 27 अप्रैल, 2009 को हुआ था. पिछले अप्रैल को उन्होंने अपना 17वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था. वह दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं.

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India Men's U19 squads for Sri Lanka series announced.



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शरत श्रीधरन की अगुवाई वाली BCCI की जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने गुरुवार को श्रीलंका दौरे के लिए वनडे और मल्टी डे सीरीज के लिए भारतीय अंडर-19 टीम का ऐलान किया. वनडे की बात करें तो पहला मैच 4 जुलाई को खेला जाएगा. दूसरा मैच 6 और तीसरा 9 जुलाई को होगा. तीनों मैच हम्बनटोटा में खेले जाएंगे.

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श्रीलंका दौरे पर वनडे सीरीज के लिए भारत की U19 टीम

यशबर्धन सिंह चौहान (कप्तान), सागर वर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उपकप्तान), विनीत वीके, अर्जुन राजपूत, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल (विकेटकीपर), अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अनमोलजीत सिंह, वुतकुरी यशवीर गौड़, रोहित अनिल यादव, शविन वी, काव्या परेश पटेल, मोहित उलवा, इशान सूद.