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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगौतम गंभीर पर गिरेगी गाज? BCCI लेगी बड़ा एक्शन; भारत के ब्रिटेन दौरे की होगी समीक्षा

गौतम गंभीर पर गिरेगी गाज? BCCI लेगी बड़ा एक्शन; भारत के ब्रिटेन दौरे की होगी समीक्षा

BCCI Review Meeting Team India Performance: इंग्लैंड और आयरलैंड टूर पर भारतीय टीम के हालिया प्रदर्शन पर BCCI ने पैनी नजर बनाई हुई है. बोर्ड बहुत जल्द टीम इंडिया के प्रदर्शन का रिव्यू करेगा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Jul 2026 04:14 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के हालिया प्रदर्शन पर BCCI ने पैनी नजर बनाई हुई है. यूके टूर पर आयरलैंड तक ने टीम इंडिया को 0-2 से हराया था. उसके बाद इंग्लैंड ने भी टी20 और वनडे सीरीज में भारतीय टीम को धो डाला. यूके टूर पर टीम इंडिया 10 मैच खेलकर सिर्फ एक जीत पाई. अब खबर है कि BCCI इस प्रदर्शन को लेकर बहुत जल्द एक रिव्यू मीटिंग कर सकती है.

BCCI करेगी टीम इंडिया का रिव्यू

क्रिकबज के मुताबिक यह रिव्यू मीटिंग अगस्त महीने की शुरुआत में हो सकती है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि रिव्यू मीटिंग में विशेष रूप से आयरलैंड और इंग्लैंड व्हाइट बॉल सीरीज चर्चा का केंद्र होगा. हालांकि मीटिंग की तारीख अभी तक सामने नहीं आई है.

आयरलैंड टूर से ही श्रेयस अय्यर ने अपने कप्तानी करियर की शुरुआत की थी. इतिहास में पहली बार आयरलैंड ने भारतीय टीम से कोई सीरीज जीती. एक तरफ टीम मैनेजमेंट युवा टीम तैयार करने की मंशा साफ कर चुका है, इसी बीच इंग्लैंड ने भी टी20 सीरीज में भारत को 0-4 से हरा दिया. यहां तक कि शुभमन गिल की कप्तानी वाली वनडे टीम भी सीरीज 1-2 से हार गई.

कोचिंग स्टाफ पर भी पैनी नजर

क्रिकबज की इसी रिपोर्ट में बताया गया कि बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग में कोचिंग स्टाफ के कुछ सदस्यों पर भी गाज गिर सकती है. हाल ही में अपडेट सामने आया था कि रायन टेन डोइशे ने खुद BCCI से आग्रह किया है कि उन्हें हटा दिया जाए. उनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और काफी अधिक संभावना है कि उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट ना मिले. दूसरी ओर यूके टूर पर भारतीय टीम ने बहुत खराब फील्डिंग की थी. ऐसे में फील्डिंग कोच टी दिलीप भी बीसीसीआई के निशाने पर हो सकते हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 Jul 2026 04:14 PM (IST)
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BCCI TEAM INDIA
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