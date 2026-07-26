T20I में ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने अभिषेक शर्मा, रचा इतिहास

भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में अजेय बढ़त बना चुकी है. दूसरे टी20 में श्रेयस अय्यर एंड टीम ने 90 रनों की बड़ी जीत दर्ज की, इस मैच में अभिषेक शर्मा एक बार फिर बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए. वह सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए. पिछली 3 पारियों में वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं. पिछली 10 पारियों में उनके बल्ले से सिर्फ 1 अर्धशतक आया है. पिछले मैच में बेशक वह बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने इतिहास रच दिया.

रिचर्ड नगारवा के रूप में अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे की पारी का आखिरी विकेट लिया, जिसके साथ भारत ने 90 रनों से जीत दर्ज की. इससे पहले अभिषेक ने ब्रैड इवांस और न्याम्हूरी को अपना शिकार बनाया. उन्होंने 2.5 ओवरों में 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए.

ऐसा करने वाले पहले भारतीय ओपनर

अभिषेक शर्मा ने गेंद से नया इतिहास रच दिया है. वह भारत के पहले ओपनर बन गए हैं, जिन्होंने एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 3 विकेट चटकाए. टेस्ट क्रिकेट में ये रिकॉर्ड वीनू मांकड के नाम है, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1952 में 8 विकेट लिए थे.

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वनडे में ये रिकॉर्ड रवि शास्त्री के नाम है, जिन्होंने 1991 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में ओपन किया था और उस मैच में 15 रन देकर 5 विकेट लिए थे. अब अभिषेक टी20 में सबसे अच्छा स्पेल डालने वाले भारतीय ओपनर बन गए हैं.

बल्ले से संघर्ष कर रहे हैं अभिषेक

आयरलैंड के खिलाफ हुई सीरीज से लेकर अभी तक (जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 तक) अभिषेक शर्मा ने 9 पारियों में सिर्फ 1 अर्धशतक लगाया है. ये इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में आया था. 4 पारियों में वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-2 के खिलाड़ी के लिए ये आंकड़े अच्छे नहीं है.

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