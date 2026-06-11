2027 वनडे वर्ल्ड की आई तारीख, 4 अक्टूबर से होगी शुरुआत, इस दिन होगा फाइनल; रिपोर्ट 

अगले साल 2027 (World Cup 2027) वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन होना है, जिसके लिए प्रोविजनल शेड्यूल आ गया है. रिपोर्ट में बताया गया कि टूर्नामेंट की शुरुआत 04 अक्टूबर से हो सकती है. वहीं खिताबी मुकाबला 21 नवंबर को खेला जा सकता है. इस बार का विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा.

ESPNcricinfo की रिपोर्ट में प्रोविजनल शेड्यूल को लेकर खुलासा किया गया. मई में अहमदाबाद में हुई ICC बोर्ड की बैठक में तारीखों पर सहमति बनी थी और जुलाई में एडिनबर्ग में होने वाली ICC की सालाना आम बैठक में इनकी अंतिम पुष्टि होने की उम्मीद है.

रिपोर्ट की मानें तो दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कप के ज्यादातर मैच होने की उम्मीद है. 54 में से तकरीबन 41 मैच अफ्रीका की मेजबानी में देखने को मिल सकते हैं. यह मैच 8 वेन्यू पर हो सकते हैं. वहीं जिम्बाब्वे के तीन वेन्यू पर 8 से 10 मैच हो सकते हैं. बाकी नामीबिया में 3 मुकाबले होने की संभावना है. हालांकि अभी शेड्यूल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने किसी भी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

अफ्रीका में लंबे वक्त बाद लौटेगा वनडे वर्ल्ड कप

दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में आखिरी वनडे वर्ल्ड कप 2003 में खेला गया था. हालांकि इसके बाद अफ्रीका की मेजबानी में 2007 का टी20 वर्ल्ड कप, 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2023 का महिला टी20 वर्ल्ड कप खेला गया था.

इस बार खेलेंगी 14 टीमें

आगामी वनडे वर्ल्ड कप में कुल 14 टीमें खेलती हुई नजर आएंगी. पिछले यानी 2023 के वनडे विश्व कप में 10 टीमों ने हिस्सा लिया था. टीमों को 2 ग्रुप में रखा जाएगा. दोनों ग्रुप में टॉप-3 पर रहने वाली टीमें सुपर-6 स्टेज में पहुंचेंगी.

ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन

2023 का वनडे विश्व कप भारत की मेजबानी में खेला गया था. टूर्नामेंट के फाइनल में कंगारू टीम ने मेजबान इंडिया को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था. टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 240 रन पर ऑलआउट हो गई थी. रन चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 43 ओवर में 241/4 रन बनाकर जीत अपने नाम कर ली थी.

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