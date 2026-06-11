दूसरे वनडे में अफगानिस्तान की जीत, बारिश ने बिगाड़ा टीम इंडिया का खेल; चमके थे वैभव सूर्यवंशी

IND A vs AFG A Full Highlights: ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में इंडिया-ए को अफगानिस्तान-ए के खिलाफ DLS के तहत 04 रनों से हार का सामना करना पड़ा. बारिश के चलते मुकाबला पूरा नहीं हो सका और अफगानिस्तान को इसका फायदा मिला. बारिश आने तक अफगानिस्तान DLS स्कोर में आगे पहुंच गई थी, जिसके चलते जब मैच आगे नहीं बढ़ सका तो अफगानिस्तान को जीत मिल गई. सीरीज के पहले मुकाबले में फ्लॉप होने वाले वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी की थी, लेकिन उनकी पारी बेकार चली गई.

अफगानिस्तान ने मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. बैटिंग के लिए उतरी टीम इंडिया ने 49 ओवर में 9 गंवाकर 349 रन बोर्ड पर लगाए. मैच में कई बार बारिश ने दखल दिया. पहली पारी के दौरान बारिश आई, जिससे मुकाबला 49-49 ओवर का किया गया. भारत के लिए ओपनिंग पर आए प्रभसिमरन सिंह ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 69 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 84 रन स्कोर किए.

इसके अलावा रुतुराज गायकवाड़ और कप्तान तिलक वर्मा ने अर्धशतकीय पारियां खेलते हुए 66-66 रन बनाए. वहीं ओपनिंग पर उतरने वाले वैभव सूर्यवंशी ने 22 गेंदों में 9 चौके लगाकर 44 रन स्कोर किए. इस दौरान अफगानिस्तान के लिए अब्दुल्ला अहमदजई ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए. बाकी फरमानुल्लाह साफी ने 3 और कप्तान इमरान मीर ने 1 विकेट अपने खाते में डाला.

RESULT | AFGHANABDALYAN WON BY 4 RUNS (DLS) 🚨



A brilliant batting display laid the foundation for AfghanAbdalyan, who stayed ahead of the DLS par score before rain brought the contest to an early end. With no further play possible, Afghanistan were declared winners by 4 runs… pic.twitter.com/MZKle1oOTX — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) June 11, 2026

बारिश ने अफगानिस्तान को पहुंचाया फायदा

चेज के लिए मैदान पर उतरी अफगानिस्तान ने 25.5 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 177 रन बना लिए थे. टीम के लिए कप्तान इमरान मीर ने 70 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्के लगाकर 75 रन पर खेल रहे थे. बाहिर शाह उनका साथ निभाते हुए 52 गेंदों में 5 चौके लगाकर 51 रन पर पहुंच गए थे. इसके बाद बारिश शुरू हो गई. यहां अफगानिस्तान DLS नियम के मुताबिक आगे थी. बारिश न रुकने के कारण मैच पूरा नहीं हो सका और अफगानिस्तान को जीत मिल गई. इस दौरान भारत के लिए अरशद खान और अनुकूल रॉय ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

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