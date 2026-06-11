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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदूसरे वनडे में अफगानिस्तान की जीत, बारिश ने बिगाड़ा टीम इंडिया का खेल; चमके थे वैभव सूर्यवंशी

दूसरे वनडे में अफगानिस्तान की जीत, बारिश ने बिगाड़ा टीम इंडिया का खेल; चमके थे वैभव सूर्यवंशी

IND A vs AFG A: अफगानिस्तान-ए ने ट्राई सीरीज के दूसरे मुकाबले में DLS के तहत 04 रनों से जीत अपने खाते में डाली ली. बारिश ने इंडिया-ए का खेल बिगाड़ दिया.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 11 Jun 2026 06:47 PM (IST)
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IND A vs AFG A Full Highlights: ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में इंडिया-ए को अफगानिस्तान-ए के खिलाफ DLS के तहत 04 रनों से हार का सामना करना पड़ा. बारिश के चलते मुकाबला पूरा नहीं हो सका और अफगानिस्तान को इसका फायदा मिला. बारिश आने तक अफगानिस्तान DLS स्कोर में आगे पहुंच गई थी, जिसके चलते जब मैच आगे नहीं बढ़ सका तो अफगानिस्तान को जीत मिल गई. सीरीज के पहले मुकाबले में फ्लॉप होने वाले वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी की थी, लेकिन उनकी पारी बेकार चली गई.

अफगानिस्तान ने मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. बैटिंग के लिए उतरी टीम इंडिया ने 49 ओवर में 9 गंवाकर 349 रन बोर्ड पर लगाए. मैच में कई बार बारिश ने दखल दिया. पहली पारी के दौरान बारिश आई, जिससे मुकाबला 49-49 ओवर का किया गया. भारत के लिए ओपनिंग पर आए प्रभसिमरन सिंह ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 69 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 84 रन स्कोर किए. 

इसके अलावा रुतुराज गायकवाड़ और कप्तान तिलक वर्मा ने अर्धशतकीय पारियां खेलते हुए 66-66 रन बनाए. वहीं ओपनिंग पर उतरने वाले वैभव सूर्यवंशी ने 22 गेंदों में 9 चौके लगाकर 44 रन स्कोर किए. इस दौरान अफगानिस्तान के लिए अब्दुल्ला अहमदजई ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए. बाकी फरमानुल्लाह साफी ने 3 और कप्तान इमरान मीर ने 1 विकेट अपने खाते में डाला. 

बारिश ने अफगानिस्तान को पहुंचाया फायदा 

चेज के लिए मैदान पर उतरी अफगानिस्तान ने 25.5 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 177 रन बना लिए थे. टीम के लिए कप्तान इमरान मीर ने 70 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्के लगाकर 75 रन पर खेल रहे थे. बाहिर शाह उनका साथ निभाते हुए 52 गेंदों में 5 चौके लगाकर 51 रन पर पहुंच गए थे.  इसके बाद बारिश शुरू हो गई. यहां अफगानिस्तान DLS नियम के मुताबिक आगे थी. बारिश न रुकने के कारण मैच पूरा नहीं हो सका और अफगानिस्तान को जीत मिल गई. इस दौरान भारत के लिए अरशद खान और अनुकूल रॉय ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

 

यह भी पढ़ें: W, W, W... 'जीरो' रन पर 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया से टूटा 23 साल पुराना शर्मनाक रिकॉर्ड; बांग्लादेश ने रचा इतिहास

Published at : 11 Jun 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan IND A Vs AFG A Vaibhav Sooryavanshi
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