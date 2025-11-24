ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पृथ्वी शॉ को बनाया गया कप्तान, IPL नीलामी से पहले बड़ा फेरबदल

भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रतिभावान खिलाड़ियों में से एक पृथ्वी शॉ लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं. हद तो पिछले साल पार हुई, जब उन्हें आईपीएल 2025 की नीलामी में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा. हालांकि, शॉ ने दमदार प्रदर्शन कर वापसी की ठान ली है. वह लगातार घरेलू क्रिकेट में रन बना रहे हैं. इस बीच पृथ्वी शॉ की किस्मत अचानक पलटी है. उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए महाराष्ट्र टीम का कप्तान बना दिया गया है.

ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पृथ्वी शॉ को मिली कप्तानी

बता दें कि पहले 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे, लेकिन गायकवाड़ को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में चुना गया है. ऐसे में अब उनकी जगह पृथ्वी शॉ को कप्तानी सौंप दी गई है.

हैरानी की बात है कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने अभी तक किसी उपकप्तान की घोषणा नहीं की है. स्पोर्टस्टार की रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड ने गायकवाड़ की जगह पृथ्वी शॉ को टीम में शामिल करने का फैसला किया है. आधिकारिक घोषणा 24 नवंबर को की जाएगी, जो महाराष्ट्र के जम्मू-कश्मीर के खिलाफ अपने पहले मैच से ठीक दो दिन पहले होगी.

IPL 2025 की नीलामी में अनसोल्ड रहे थे पृथ्वी शॉ

भारत के लिए 5 टेस्ट, 6 वनडे और एक टी20 मैच खेलने वाले पृथ्वी शॉ आईपीएल 2025 की नीलामी में अनसोल्ड रहे थे. वह 79 आईपीएल मैच खेले हैं. आईपीएल में शॉ के नाम 1892 रन हैं. वह लंबे वक्त तक आईपीएल में दिल्ली के लिए खेले हैं. शॉ ने भारत के लिए एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच 2021 में खेला था. वहीं आखिरी टेस्ट 2020 और आखिरी वनडे 2021 में खेला था. आईपीएल में उनका आखिरी मैच 2024 में था. पृथ्वी शॉ की घरेलू क्रिकेट में फॉर्म को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में वह बिक सकते हैं. अगर शॉ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन करते हैं तो उनकी आईपीएल में वापसी हो सकती है.