इस क्रिकेटर पर लगा 8 साल का बैन, फिक्सिंग में पाया गया दोषी

क्रिकेट जगत से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई. अमेरिका के खिलाड़ी अखिलेश रेड्डी (Akhilesh Reddy) को फिक्सिंग में दोषी पाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने 8 सालों के लिए बैन कर दिया. आईसीसी की भ्रष्टाचार-रोधी ट्रिब्यूनल (ICC Anti-Corruption Tribunal) ने उन्हें ICC एंटी-करप्शन कोड के तीन नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है.

बता दें कि ये आरोप संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होने वाले 2025 अबू धाबी T10 से जुड़े हैं, जिसके लिए एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने ICC को 'डेजिग्नेटेड एंटी-करप्शन ऑफिशियल' (DACO) नियुक्त किया था.

आईसीसी की रिलीज में बताया गया कि यह बैन 21 नवंबर 2025 से ही लागू माना जाएगा, जब रेड्डी को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था.

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