पाकिस्तान सरकार ने बीते रविवार (01 फरवरी) आधिकारिक रूप से एलान करते हुए बताय था कि उनकी टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप में तो हिस्सा लेगी, लेकिन 15 फरवरी को श्रीलंका में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी. इस बयान के बाद क्रिकेट जगत में मानिए हंगामा मच गया.

पाकिस्तान ने नादानी में इतना बड़ा एलान तो कर दिया, लेकिन शायद उन्हें इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा नहीं था. यहां हम आपको बताएंगे कि भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को क्या 5 बड़े नुकसान हो सकते हैं.

1- टी20 वर्ल्ड कप से पहले बैन

दैनिक जागरण के मुताबिक, पाकिस्तान को इस हरकत यानी भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के लिए टी20 वर्ल्ड कप से बैन भी किया जा सकता है. टूर्नामेंट से बांग्लादेश पहले ही अपनी बेवकूफी से बाहर हो चुका है. अब पाकिस्तान पर वर्ल्ड कप से बैन होने का खतरा मंडराने लगा है.

2- राजस्व पर रोक

भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने पर आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान के राजस्व यानी रेवेन्यू पर भी रोक लगाई जा सकती है. कथित तौर पर आईसीसी के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सालाना 34.51 मिलियन डॉलर (करीब 316 करोड़ भारतीय रुपये) का राजस्व मिलता है. इस राजस्व के रुकने पर पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाली के कगार पर आ सकता है.

3- जियोस्टार को देना पड़ सकता है मुआवजा

भारत के खिलाफ मैच ना खेलने की सूरत में पाकिस्तान को जियोस्टार को मुआवजा देना पड़ सकता है. बताते चलें कि वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान के मैच से सबसे ज्यादा कमाई होती है. इस मुकाबले में 10 सेकेंड के विज्ञापन का स्लॉट सबसे महंगा रहता है. मैच ना होने की स्थिति में काफी नुकसान हो सकता है.

4- द्विपक्षीय सीरीज पर प्रतिबंध

पाकिस्तान के ऊपर द्विपक्षीय सीरीज का भी बैन लग सकता है. इस बैन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पूरी तरह से कंगाल हो सकता है.

5- PSL के लिए विदेशी खिलाड़ियों की NOCs पर रोक

टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने पर पाकिस्तान को पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है. दरअसल, टूर्नामेंट के लिए विदेशी खिलाड़ियों की NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र पर रोक लग सकता है.