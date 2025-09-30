मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी और मेडल देने को तैयार लेकिन..., सामने रखी अजीबोगरीब शर्त

एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी (ACC Chairman Mohsin Naqvi) ने तब क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया, जब वो मैदान से एशिया कप ट्रॉफी लेकर चले गए थे. टीम इंडिया ने फाइनल जीतने के बाद मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद नकवी ट्रॉफी संग लेकर होटल चले गए थे. नकवी पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं, अब उन्होंने मेडल और ट्रॉफी वापस लौटाने की बात कही है, लेकिन साथ ही अजीब शर्त भी रख दी है.

क्रिकबज के अनुसार मोहसिन नकवी ने टूर्नामेंट के आयोजकों से कहा है कि टीम इंडिया अपनी ट्रॉफी और मेडल ले सकती है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब एक कार्यक्रम आयोजित करवाया जाए, जिसमें वो खुद अपने हाथों से भारतीय टीम को मेडल और ट्रॉफी भेंट करेंगे. भारत और पाकिस्तान के खराब राजनीतिक संबंधों के कारण ऐसा कार्यक्रम होने की संभावना ना बराबर है.

एशिया कप फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया काफी देर तक मैदान पर बैठी रही. सवा घंटे तक इंतजार ही होता रहा और अंत में ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी अपनी हठ दिखाते हुए एशिया कप ट्रॉफी लेकर मैदान से बाहर चले गए थे.

BCCI सचिव जता चुके हैं आपत्ति

हाल ही में न्यूज एजेंसी से वार्ता में BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि मोहसिन नकवी को मेडल और ट्रॉफी अपने साथ ले जाने का कोई अधिकार नहीं है.

देवजीत सैकिया ने कहा, "हमारी टीम ने ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार किया था, जो पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं. इसलिए हम उनके हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे. इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रॉफी और मेडल अपने साथ ले जाएंगे. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना को आहत करने वाला है."

देवजीत सैकिया ने यह भी उम्मीद जताई कि ट्रॉफी और मेडल जल्द टीम इंडिया को दे दिए जाएंगे. अगर ऐसा नहीं होता है तो BCCI इसकी ICC से शिकायत करेगा.

