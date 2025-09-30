हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी और मेडल देने को तैयार लेकिन..., सामने रखी अजीबोगरीब शर्त

मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी और मेडल देने को तैयार लेकिन..., सामने रखी अजीबोगरीब शर्त

Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy: एशिया कप फाइनल के बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे. अब उन्होंने टीम इंडिया को ट्रॉफी और मेडल देने के लिए हामी भर ली है, लेकिन एक शर्त भी रखी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Sep 2025 05:31 PM (IST)
एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी (ACC Chairman Mohsin Naqvi) ने तब क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया, जब वो मैदान से एशिया कप ट्रॉफी लेकर चले गए थे. टीम इंडिया ने फाइनल जीतने के बाद मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद नकवी ट्रॉफी संग लेकर होटल चले गए थे. नकवी पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं, अब उन्होंने मेडल और ट्रॉफी वापस लौटाने की बात कही है, लेकिन साथ ही अजीब शर्त भी रख दी है.

क्रिकबज के अनुसार मोहसिन नकवी ने टूर्नामेंट के आयोजकों से कहा है कि टीम इंडिया अपनी ट्रॉफी और मेडल ले सकती है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब एक कार्यक्रम आयोजित करवाया जाए, जिसमें वो खुद अपने हाथों से भारतीय टीम को मेडल और ट्रॉफी भेंट करेंगे. भारत और पाकिस्तान के खराब राजनीतिक संबंधों के कारण ऐसा कार्यक्रम होने की संभावना ना बराबर है.

एशिया कप फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया काफी देर तक मैदान पर बैठी रही. सवा घंटे तक इंतजार ही होता रहा और अंत में ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी अपनी हठ दिखाते हुए एशिया कप ट्रॉफी लेकर मैदान से बाहर चले गए थे.

BCCI सचिव जता चुके हैं आपत्ति

हाल ही में न्यूज एजेंसी से वार्ता में BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि मोहसिन नकवी को मेडल और ट्रॉफी अपने साथ ले जाने का कोई अधिकार नहीं है.

देवजीत सैकिया ने कहा, "हमारी टीम ने ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार किया था, जो पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं. इसलिए हम उनके हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे. इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रॉफी और मेडल अपने साथ ले जाएंगे. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना को आहत करने वाला है."

देवजीत सैकिया ने यह भी उम्मीद जताई कि ट्रॉफी और मेडल जल्द टीम इंडिया को दे दिए जाएंगे. अगर ऐसा नहीं होता है तो BCCI इसकी ICC से शिकायत करेगा.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 30 Sep 2025 05:31 PM (IST)
Tags :
PCB Chairman Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy ACC Chairman
Embed widget