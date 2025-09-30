क्या हरमनप्रीत कौर को मिलाना पड़ेगा पाकिस्तान की कप्तान से हाथ, आड़े आएगा ICC का नियम?

एशिया कप में भारतीय प्लेयर्स ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, कप्तान सूर्यकुमार ने भी टॉस के समय ऐसा ही किया. पिछले 3 रविवार भारत बनाम पाकिस्तान मैच देखने को मिले, अब अगले रविवार को भी भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से भिड़ेगी. लेकिन ये पुरुष क्रिकेट नहीं बल्कि महिला क्रिकेट में होगा, और ये एसीसी का नहीं बल्कि आईसीसी का टूर्नामेंट (महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025) होगा. तो क्या हरमनप्रीत कौर भी ऐसा करेगी या कर सकती है?

इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि बीसीसीआई भारतीय महिला टीम के पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से बचने के विकल्पों पर विचार कर रही है. हालांकि इस रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक अधिकारी ने ये भी कहा है कि बोर्ड प्रोटोकॉल का ध्यान रखेगी.

बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा, "यह आईसीसी टूर्नामेंट (महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025) है, इसलिए इसके लिए प्रोटोकॉल होंगे, जिनका टीम ध्यान रखेगी."

हरमनप्रीत कौर और फातिमा सना पर टिकी हैं निगाहें

एशिया कप 2025 के फाइनल में भी ऐसा ही हुआ, भारतीय टीम ने न तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और न ही मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ली. इसके बाद नकवी ने ट्रॉफी टीम इंडिया को न देकर बाहर भिजवा दी, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ. अब सभी की निगाहें हरमनप्रीत कौर और फातिमा सना पर टिकी हैं, दोनों 5 अक्टूबर को आमने सामने होंगी. भारतीय महिला बनाम पाकिस्तान महिला मैच 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगा.

क्रिकेट जगत में हो रही है चर्चा?

पाकिस्तान के पूर्व विकेट कीपर कामरान अकमल ने ARY न्यूज से बात करते हुए कहा, "हमें टीम को वापस बुला लेना चाहिए. हमें उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, हमें कोई फैसला लेना होगा."

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर ने कहा कि फैसला हरमनप्रीत कौर को लेना होगा. 1978 वनडे वर्ल्ड कप खेल चुकी शोभा पंडित ने कहा, "संघर्ष की स्थिति और वास्तविकता, खेल में आई राजनीती के कारण खेल और खिलाड़ियों पर भी तनाव लाएगी. लेकिन मैं टीम इंडिया और हरमनप्रीत का समर्थन करूंगी, चाहे वे हाथ मिलाए या गले लगें या बात न करें."

उन्होंने आगे कहा, "पाकिस्तान टीम भी इंसान है, वे भी वही खेल खेलते हैं जो हम खेलते हैं, इसलिए संयम और सम्मान बनाए रखना रखें."

भारतीय महिला टीम एक लिए 13 टेस्ट और 21 वनडे खेलने वाली संध्या अग्रवाल चाहती हैं कि जैसा सूर्यकुमार ने किया वैसा ही हरमनप्रीत कौर भी करें. उन्होंने कहा, "ये संभावना है कि वैसी ही स्थिति बनेगी. हरमनप्रीत को भी पाकिस्तान के साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा सूर्यकुमार ने किया था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इससे अतिरिक्त दबाव बढे."

वर्ल्ड कप में खेल रही टीमों के कप्तानों की प्रेस कांफ्रेंस में पूछे जाने पर हरमनप्रीत ने कहा, "हम सिर्फ एक चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं और वो है क्रिकेट खेलने पर, हम इसके आलावा हम किसी बारे में नहीं सोच रहे. लेकिन बाकी चीजों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है और मैं उन चीजों के बारे में सोच भी नहीं रही. हम ड्रेसिंग रूम में इन बातों पर चर्चा नहीं करते, हम यहां सिर्फ क्रिकेट खेलने आए हैं."

क्रिकेट में प्लेयर्स के हाथ मिलाने को लेकर कोई नियम है?

ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है, कि किसी खिलाड़ी को दूसरी टीम के खिलाड़ी से हाथ मिलाना जरुरी है लेकिन खेल भावना को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगभग सभी मैचों में किया जाता है. पहलगाम हमले के बाद गुस्से में टीम इंडिया के कप्तान और खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, हालांकि वो एसीसी का टूर्नामेंट था और वर्ल्ड कप आईसीसी का टूर्नामेंट है. इस वजह से आईसीसी ने उस मामले में ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन आईसीसी इवेंट में भी ऐसा हुआ तो आईसीसी का प्रोटोकॉल आड़े आएगा.