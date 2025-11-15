पंजाब किंग्स की रिटेंशन लिस्ट आई तो सब हैरान रह गए, टीम ने जोश इंग्लिस को भी रिलीज कर दिया है. ग्लेन मैक्सवेल को लेकर तो पहले से खबर थी कि टीम उन्हें अलग कर सकती है, लेकिन इंग्लिस को रिटेन नहीं करने पर फैंस हैरान हुए. पंजाब ने श्रेयस अय्यर समेत 21 प्लेयर्स को रिटेन किया है. टीम अब ऑक्शन में अधिकतम 4 प्लेयर्स खरीद सकती है.

आप सोच रहे होंगे कि पंजाब किंग्स ने 21 प्लेयर्स को रिटेन किया तो फिर 5 प्लेयर्स को रिलीज़ कैसे किया? क्योंकि एक टीम में अधिकतम 25 प्लेयर्स ही हो सकते हैं. तो आपको बता दें कि मिचेल ओवेन पिछले साल ग्लेन मैक्सवेल के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल हुए थे, जो रिटेन किए गए 21 खिलाड़ियों में शामिल हैं.

PBKS द्वारा रिटेन किए गए प्लेयर्स

श्रेयस अय्यर

नेहाल वढेरा

प्रियांश आर्या

शशांक सिंह

पायला अविनाश

हरनूर पन्नू

मुशीर खान

प्रभसिमरन सिंह

विष्णु विनोद

मार्कस स्टोइनिस

मार्को यानसन

अजमतुल्लाह ओमरजाई

सूर्यांश शेडगे

मिचेल ओवेन

अर्शदीप सिंह

वैशाख विजय कुमार

यश ठाकुर

जेवियर बार्टलेट

लॉकी फर्ग्यूसन

युजवेंद्र चहल

हरप्रीत बरार

PBKS ने इन प्लेयर्स को किया रिलीज

जोश इंग्लिस

आरोन हार्डी

ग्लेन मैक्सवेल

कुलदीप सेन

प्रवीण दुबे

रिलीज होने वाले प्लेयर्स में ग्लेन मैक्सवेल का प्रदर्शन पिछले साल बेहद निराशाजनक रहा था, चोटिल होने से पहले उन्होंने 7 मैच खेले थे. 6 पारियों में उन्होंने कुल 48 ही रन बनाए थे, जिसमें 30 रन एक ही पारी में आए थे. जोश इंग्लिस का पिछले संस्करण में ही आईपीएल डेब्यू हुआ था, इसमें खेले 11 मैचों में उन्होंने 162.57 की स्ट्राइक रेट से 278 रन बनाए थे.

पंजाब किंग्स के पर्स में कितना पैसा बचा

एक टीम में अधिकतम 25 प्लेयर हो सकते हैं, पंजाब ने 21 खिलाड़ियों को रिटेन किया है और अब ऑक्शन में अधिकतम 4 प्लेयर्स को खरीद सकती है, इनमे विदेशी खिलाड़ियों के 2 स्लॉट हैं. पंजाब के पर्स में अभी 11 करोड़ 50 लाख रुपये हैं.