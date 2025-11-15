हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPBKS Retained Players 2026: पंजाब किंग्स ने ग्लेन मैक्सवेल समेत 5 खिलाड़ियों को किया बाहर, देखें PBKS की रिटेंशन लिस्ट

PBKS Retained Players 2026: पंजाब किंग्स ने ग्लेन मैक्सवेल समेत 5 खिलाड़ियों को किया बाहर, देखें PBKS की रिटेंशन लिस्ट

PBKS Retained Players 2026: पंजाब किंग्स ने 21 प्लेयर्स को रिटेन किया है और 5 प्लेयर्स को रिलीज. ग्लेन मैक्सवेल को लेकर तो पहले से खबर थी लेकिन जोश इंग्लिस को रिलीज करने पर फैंस हैरान हुए.

By : शिवम | Updated at : 15 Nov 2025 07:10 PM (IST)
पंजाब किंग्स की रिटेंशन लिस्ट आई तो सब हैरान रह गए, टीम ने जोश इंग्लिस को भी रिलीज कर दिया है. ग्लेन मैक्सवेल को लेकर तो पहले से खबर थी कि टीम उन्हें अलग कर सकती है, लेकिन इंग्लिस को रिटेन नहीं करने पर फैंस हैरान हुए. पंजाब ने श्रेयस अय्यर समेत 21 प्लेयर्स को रिटेन किया है. टीम अब ऑक्शन में अधिकतम 4 प्लेयर्स खरीद सकती है.

आप सोच रहे होंगे कि पंजाब किंग्स ने 21 प्लेयर्स को रिटेन किया तो फिर 5 प्लेयर्स को रिलीज़ कैसे किया? क्योंकि एक टीम में अधिकतम 25 प्लेयर्स ही हो सकते हैं. तो आपको बता दें कि मिचेल ओवेन पिछले साल ग्लेन मैक्सवेल के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल हुए थे, जो रिटेन किए गए 21 खिलाड़ियों में शामिल हैं.

PBKS द्वारा रिटेन किए गए प्लेयर्स

  • श्रेयस अय्यर
  • नेहाल वढेरा
  • प्रियांश आर्या
  • शशांक सिंह
  • पायला अविनाश
  • हरनूर पन्नू
  • मुशीर खान
  • प्रभसिमरन सिंह
  • विष्णु विनोद
  • मार्कस स्टोइनिस
  • मार्को यानसन
  • अजमतुल्लाह ओमरजाई
  • सूर्यांश शेडगे
  • मिचेल ओवेन
  • अर्शदीप सिंह 
  • वैशाख विजय कुमार
  • यश ठाकुर
  • जेवियर बार्टलेट
  • लॉकी फर्ग्यूसन
  • युजवेंद्र चहल
  • हरप्रीत बरार

PBKS ने इन प्लेयर्स को किया रिलीज

  • जोश इंग्लिस
  • आरोन हार्डी
  • ग्लेन मैक्सवेल
  • कुलदीप सेन
  • प्रवीण दुबे

रिलीज होने वाले प्लेयर्स में ग्लेन मैक्सवेल का प्रदर्शन पिछले साल बेहद निराशाजनक रहा था, चोटिल होने से पहले उन्होंने 7 मैच खेले थे. 6 पारियों में उन्होंने कुल 48 ही रन बनाए थे, जिसमें 30 रन एक ही पारी में आए थे. जोश इंग्लिस का पिछले संस्करण में ही आईपीएल डेब्यू हुआ था, इसमें खेले 11 मैचों में उन्होंने 162.57 की स्ट्राइक रेट से 278 रन बनाए थे.

पंजाब किंग्स के पर्स में कितना पैसा बचा

एक टीम में अधिकतम 25 प्लेयर हो सकते हैं, पंजाब ने 21 खिलाड़ियों को रिटेन किया है और अब ऑक्शन में अधिकतम 4 प्लेयर्स को खरीद सकती है, इनमे विदेशी खिलाड़ियों के 2 स्लॉट हैं. पंजाब के पर्स में अभी 11 करोड़ 50 लाख रुपये हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 15 Nov 2025 06:44 PM (IST)
PBKS Josh Inglis Punjab Kings Squad IPL News SHREYAS IYER IPL Retention List GLENN MAXWELL IPL 2026
Embed widget