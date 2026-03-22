ढाबा खोल लो..., ईद पर पकवान बनाते बाबर आजम का वीडियो वायरल, बुरी तरह हुए ट्रोल

Babar Azam Cooked Sheer Khurma On Eid: बाबर आजम अभी क्रिकेट से ब्रेक पर हैं. वे चोट के चलते बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेले और नेशनल टी20 कप से भी बाहर रहे. पाकिस्तानी बल्लेबाज पिछले कुछ समय से अपने खराब प्रदर्शन की वजह से आलोचना का शिकार हो रहे हैं, वे एक बार फिर आलोचकों के निशाने पर हैं. हालांकि इस बार वजह उनकी फॉर्म नहीं, बल्कि उनका वायरल वीडियो है. इसमें बाबर ईद-उल-फितर के मौके पर पकवान बनाते हुए नजर आ रहे हैं.

बाबर आजम का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्रदर्शन निराशानजक रहा था, भारत के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले में वे सिर्फ 5 रन बना पाए. इंग्लैंड के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में भी वे सिर्फ 25 रन बनाकर आउट हो गए थे. ग्रुप स्टेज में नीदरलैंड जैसी टीम के खिलाफ वह सिर्फ 15 ही रन बना पाए थे. यही वजह हैं कि जब बाबर ने कुकिंग करते हुए का वीडियो शेयर किया तो फैंस उनके क्रिकेट भविष्य पर तंज कसने लगे.

'शेयर खुरमा' बनाते बाबर

पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम क्रिकेट से ब्रेक पर हैं. ईद के मौके पर उन्होंने पारंपरिक पकवान 'शीर खुरमा' बनाया, उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया. बाबर ने इसे अपनी स्वीट ईद सिग्नेचर रेसिपी बताया. ये वीडियो उनके आलोचकों को पसंद नहीं आया और उन्होंने तंज कसने शुरू कर दिए.

बाबर के इस वीडियो पर कई यूजर्स ने मजाकिया मीम्स शेयर किए और तीखी प्रतक्रिया दी. एक यूजर ने कम्मेंट में लिखा कि, 'अब ये ढाबा खोलेगा, क्रिकेट तो खत्म हो गया इनका.' पाकिस्तानी फैंस उनसे गुस्सा हैं क्योंकि वे अहम मैचों में कुछ योगदान नहीं दे पा रहे. एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि ईद की बिरयानी में भी चार ओपनर होंगे, मिडिल आर्डर (मसालें) नहीं. उम्मीद है बाबर प्लेइंग 11 चुनने से ज्यादा अच्छा खाना बनाना जानते होंगे.

कई फैंस उनसे टी20 फॉर्मेट से संन्यास लेने की सलाह दे रहे हैं. एक यूजर ने उन्हें संन्यास की सलाह देते हुए कहा कि ये पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा होगा. आप क्रिकेट छोड़कर कुक बन जाओ. बाबर अब पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए नजर आएंगे. पीएसएल 26 मार्च से शुरू होने जा रहा है, बाबर आजम पेशावर जाल्मी के कप्तान हैं.