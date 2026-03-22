मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 में अपने अभियान की शुरुआत 29 मार्च से करेगी. टीम का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ वानखेड़े में है. लीग के शुरू होने से पहले हमेशा की तरह इस बार भी एमआई ने बॉन्डिंग प्रोग्राम रखा. इस बार इसे 'द मिक्स' नाम दिया गया, जिसमें रोहित ने खूब मस्ती भी की. वहीं इस फ्रेंचाइजी को अपनी कप्तानी में 5 खिताब जिता चुके रोहित ने फैंस से वादा किया कि टीम इस संस्करण जीतने को पूरी कोशिश करेगी.

मुंबई इंडियंस के लिए पिछले कुछ साल अच्छे नहीं रहे. 2020 तक 5 बार चैंपियन रही एमआई इसके बाद से कभी फाइनल में भी नहीं पहुंच पाई है. पिछले 2 साल से एमआई की कप्तानी हार्दिक पांड्या कर रहे हैं. 2024 में टीम अंक तालिका में सबसे नीचे पायदान पर रही, जबकि पिछले संस्करण शुरूआती 5 में से सिर्फ 1 ही मैच जीत पाई. हालांकि टीम ने इसके बाद वापसी की थी, प्लेऑफ में जगह बनाई लेकिन फाइनल में प्रवेश नहीं कर पाई.

रोहित शर्मा ने किया फैंस से वादा

मुंबई इंडियंस ने जियो वर्ल्ड गार्डन में बॉन्डिंग प्रोग्राम रखा. इसे द मिक्स नाम दिया गया था. शनिवार को हुए इस प्रोग्राम में टीम के सभी प्लेयर्स, कोच और मैनेजमेंट के सदस्य शामिल हुए थे. कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ आए, रोहित शर्मा अपनी बेटी के साथ नजर आए. इस प्रोग्राम में फैंस को भी जाने का मौका मिला.

रोहित शर्मा ने फैंस से कहा कि, 'आप सभी के लिए हमारी टीम छठी ट्रॉफी लाने की पूरी कोशिश करेंगे.' मुंबई इंडियंस इस बार खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है. टीम अच्छी नजर आ रही है. टीम की सबसे बड़ी ताकत उनकी बल्लेबाजी है. टीम में रोहित के साथ तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रेयान रिकेल्टन और क्विंटन डी कॉक जैसे शानदार बल्लेबाज हैं.