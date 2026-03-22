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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक शर्मा शतक से चूके, ईशान किशन ने जड़े 25 गेंद पर 72 रन, SRH के बल्लेबाजों ने मचाया तांडव

अभिषेक शर्मा शतक से चूके, ईशान किशन ने जड़े 25 गेंद पर 72 रन, SRH के बल्लेबाजों ने मचाया तांडव

आईपीएल 2026 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इंट्रा स्क्वाड मैच का आयोजन किया. इस प्रैक्टिस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 94 रन बनाए, तो ईशान किशन ने 25 गेंद पर 72 रन की शानदार पारी खेली.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 22 Mar 2026 08:59 AM (IST)
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Sunrisers Hyderabad Practice Match Before IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की आजमाइश की. आईपीएल से पहले एसआरएच ए और एसआरएच बी के बीच एक प्रैक्टिस मैच खेला गया, जिसमें सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने अपने ही गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई. अभिषेक शर्मा इस प्रैक्टिस मुकाबले में शतक लगाने से चूक गए, लेकिन उनके बल्ले से एसआरएच ए के लिए सिर्फ 42 गेंद पर 94 रनों की बेहतरीन पारी निकली.

राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया ये मैच

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस प्रैक्टिस मैच में एसआरएच ए ने 9 विकेट पर 253 रन बनाए. इस दौरान हेनरिक क्लासेन के बल्ले से 31 गेंद पर 49 रन निकले, जबकि अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी सलिल अरोड़ा ने 16 गेंदों पर 47 रन जड़े. एसआरएच ए ने 21 ओवर बल्लेबाजी की. जयदेव उनादकट ने 5 ओवर में 48 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए, तो नीतीश कुमार रेड्डी ने भी तीन विकेट लिए.

एसआरएच बी ने बनाए 282 रन

एसआरएच बी की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 282 रन बनाए. इस दौरान ईशान किशन ने सिर्फ 25 गेंद पर 72 रनों की शानदार पारी खेली. सलिल अरोड़ा ने एसआरएच बी के लिए भी बल्लेबाजी की और इस बार उन्होंने 26 गेंद पर 56 रन बनाए. हर्ष दुबे ने अपने बल्ले से 14 गेंद पर नाबाद 37 रनों का योगदान दिया. हर्षल पटेल ने 4 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट चटकाए.

आईपीएल 2026 का पहला मैच खेलेगी सनराइजर्स हैदराबाद

आईपीएल 2026 के पहले मैच में ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मैदान पर उतरेगी. इस मुकाबले में एसआरएच के सामने डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की चुनौती होगी. ईशान किशन इस मैच में टीम की कप्तानी करेंगे, क्योंकि पैट कमिंस अभी भी पूरी तरह फिट नहीं हैं. इसी वजह से ईशान किशन को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है. ईशान की कप्तानी में झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता था.

Published at : 22 Mar 2026 08:59 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Cricket News SunRisers Hyderabad ISHAN KISHAN IPL 2026
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