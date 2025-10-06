हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWorld Cup Points Table: वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे फिसला पाकिस्तान, टीम इंडिया का दबदबा कायम

World Cup Points Table: वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे फिसला पाकिस्तान, टीम इंडिया का दबदबा कायम

Womens World Cup Points Table 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया है. इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा फेरबदल हुआ है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Oct 2025 10:12 PM (IST)
महिला वर्ल्ड कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया है. ये टूर्नामेंट का सातवां मैच रहा, जिसमें जीत से दक्षिण अफ्रीका को पॉइंट्स टेबल में फायदा मिला है. दूसरी ओर न्यूजीलैंड की ये लगातार दूसरी हार रही. पॉइंट्स टेबल में दक्षिण अफ्रीका की जीत से भारत को कोई असर नहीं पड़ा है, वो अब भी टेबल के टॉप पर विराजमान है. हालांकि टेबल में इससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है.

दक्षिण अफ्रीका अपना पहला मैच हार गई थी, वहीं न्यूजीलैंड को हराने के बाद उसके 2 मैचों में 2 अंक हो गए हैं. अफ्रीकी टीम अंक तालिका में पांचवें स्थान पर आ गई है. वहीं न्यूजीलैंड लगातार 2 हार के बाद सातवें स्थान पर मौजूद है.

भारत टॉप पर विराजमान

भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन और फिर पाकिस्तान को 88 रनों से हराया था. अपने दोनों मैच जीतकर टीम इंडिया 4 अंकों के साथ टेबल में पहले स्थान पर हैं. तीन पॉइंट्स के साथ गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है, वहीं इंग्लैंड फिलहाल तीसरे नंबर पर है. पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा चुकी बांग्लादेश चौथे पायदान पर है. अब न्यूजीलैंड को हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज करने के बाद दक्षिण अफ्रीका पांचवें स्थान पर आ गई है. श्रीलंका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान अभी तक वर्ल्ड कप में अपनी जीत का खाता नहीं खोल पाए हैं. पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर खिसक गई है.

  • भारत - 4 अंक (+1.515)
  • ऑस्ट्रेलिया - 3 अंक (+1.780)
  • इंग्लैंड - 2 अंक (+3.773)
  • बांग्लादेश - 2 अंक (+1.623)
  • दक्षिण अफ्रीका - 2 अंक (-1.424)
  • श्रीलंका - 1 अंक (-1.255)
  • न्यूजीलैंड - 0 अंक (-1.463)
  • पाकिस्तान - 0 अंक (-1.777)

अभी तक भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बांग्लादेश, वो 4 टीम हैं जिन्हें टूर्नामेंट में एक भी हार का स्वाद नहीं चखना पड़ा है. भारतीय टीम की बात करें तो अगले मैच में 9 अक्टूबर को उसे दक्षिण अफ्रीका से भिड़ना है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 06 Oct 2025 10:11 PM (IST)
