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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPAK vs WI: 30 गेंद, 0 रन और 5 विकेट, जस्टिन ग्रीव ने गेंद से बरपाया कहर

PAK vs WI: 30 गेंद, 0 रन और 5 विकेट, जस्टिन ग्रीव ने गेंद से बरपाया कहर

जस्टिन ग्रीव्स ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट इतिहास रच दिया. उन्होंने लगातार पांच मेडन ओवर में पांच विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और पाकिस्तान की पहली पारी 282 रन पर समेट दी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 28 Jul 2026 10:15 AM (IST)
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वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में कैरेबियाई तेज गेंदबाज जस्टिन ग्रीव्स ने ऐसी गेंदबाजी की, जिसे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा. तीसरे दिन ग्रीव्स ने अपने दूसरे स्पेल में पाकिस्तान के बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए. उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जो इससे पहले किसी भी गेंदबाज के नाम दर्ज नहीं था.

लगातार 5 मेडन ओवर में झटके 5 विकेट

जस्टिन ग्रीव्स ने अपने दूसरे स्पेल में लगातार पांच मेडन ओवर डाले और हर ओवर में एक विकेट हासिल किया. यानी उन्होंने 30 गेंद फेंकी, एक भी रन नहीं दिया और पांच बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किसी गेंदबाज ने लगातार पांच मेडन ओवर में पांच विकेट लेने का कारनामा किया है.

पहले स्पेल में नहीं मिला था एक भी विकेट

इसमे सबसे दिलचस्प बात यह रही कि ग्रीव्स की शुरुआत इतनी शानदार नहीं थी. अपने पहले स्पेल में उन्होंने छह ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 27 रन खर्च किए और कोई विकेट हासिल नहीं कर सके. लेकिन दूसरे स्पेल में उन्होंने पूरी तरह मैच का रुख बदल दिया. उनकी सटीक लाइन और लेंथ के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए.

शान मसूद के शतक के बाद शुरू हुआ विकेटों का सिलसिला

ग्रीव्स ने सबसे पहले पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद को बोल्ड किया. मसूद 109 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके आउट होते ही पाकिस्तान की पारी बिखर गई. इसके बाद आमिर जमाल सिर्फ तीन रन बनाकर आउट हुए. अगले ओवर में अली उस्मान बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. यहीं ग्रीव्स नहीं रुके. उन्होंने मोहम्मद रिजवान को 12 रन के निजी स्कोर पर चलता किया और फिर मोहम्मद अब्बास को भी खाता खोलने का मौका नहीं दिया. इस तरह उनके दूसरे स्पेल के पांचों ओवर विकेट मेडन रहे.

199/3 से 282 रन पर सिमटी पाकिस्तान की पारी

दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पाकिस्तान ने तीन विकेट पर 199 रन बना लिए थे और मजबूत स्थिति में दिख रहा था. हालांकि तीसरे दिन जस्टिन ग्रीव्स की घातक गेंदबाजी के सामने पूरी टीम सिर्फ 282 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान अपनी पहली पारी में वेस्टइंडीज के 311 रन के जवाब में बढ़त हासिल करने में नाकाम रहा.

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वेस्टइंडीज ने बढ़ाई बढ़त

पहली पारी में 29 रन की बढ़त लेने वाली वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में भी संघर्ष जारी रखा. हालांकि मेजबान टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 126 रन पर सात विकेट गंवा दिए, लेकिन उसकी कुल बढ़त 155 रन तक पहुंच गई. अब मैच का चौथा दिन दोनों टीमों के लिए बेहद अहम रहने वाला है, जहां पाकिस्तान वापसी की कोशिश करेगा जबकि वेस्टइंडीज जीत की ओर मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगा.

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Published at : 28 Jul 2026 10:15 AM (IST)
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